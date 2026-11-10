AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Endrick no descarta salir del Real Madrid en enero para tener más minutos

El delantero brasileño Endrick está relegado al banquillo y muy poco protagonismo en el Real Madrid

Jude Bellingham levanta a su compañero del Real Madrid Endrick, durante un partido de la Liga Español ante el Sevilla el pasado 18 de octubre.
Jude Bellingham levanta a su compañero del Real Madrid Endrick, durante un partido de la Liga Español ante el Sevilla el pasado 18 de octubre. OSCAR DEL POZO
AFP