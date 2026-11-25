A falta de pocas semanas para finalizar el Torneo de Apertura 2026, los clubes empiezan a moverse en el mercado de fichajes para encontrar refuerzos de cara al próximo campeonato.

Uno de estos es Alajuelense, que busca a un delantero hondureño con amplio recorrido en el fútbol centroamericano.

Según reveló el diario Diez de Honduras, los manudos están interesados en el fichaje de Jorge Benguché, atacante de 30 años que actualmente milita en el Olimpia.

De acuerdo con el medio citado, el delantero termina contrato el próximo mes de diciembre y ya habrían existido acercamientos por parte de la directiva manuda.

Sumado a esto, La Nación pudo conocer que el interés del cuadro rojinegro es real y existe desde hace tiempo, aunque de momento no hay nada firmado. El hecho de que el catracho finalice su vínculo en diciembre aumentó el interés en la operación.

El año pasado, Benguché ya había expresado su deseo de jugar en Costa Rica, cuando iniciaban los rumores sobre su futuro.

“¿Por qué no ir a jugar a la liga de ustedes? Creo que las ofertas lo dirían todo, pero estoy acá (en Olimpia), estoy respetando al club y por ahí a seguir trabajando, a pensar en lo que viene y Dios dirá, más adelante”, había asegurado.

También comentó: “Con el tema de las ofertas, a cualquier jugador le gustaría y, como les dije la vez pasada, que por qué no, estar en la liga de Costa Rica; es un país muy bonito y Dios dirá a ver qué sucede”.

Actualmente, Alajuelense cuenta con cinco extranjeros en su plantilla: Juanpi Añor, Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar, Washington Ortega y Malcom Pilone, aunque este último no está inscrito en este torneo, ya que se recupera de una lesión.

En todo caso, Pilone termina contrato en diciembre y, de momento, la directiva rojinegra no ha tomado una decisión sobre su futuro.