A Liga Deportiva Alajuelense le cayó un balde de agua encima con la derrota contra Cartaginés y una carga pesada de presión, sin margen de error en el juego ante San Carlos, que será el sábado 28 de noviembre, en el Estadio Carlos Ugalde.

La Liga necesita un punto para clasificar y pudo llegar al juego del sábado ya con el boleto en mano a semifinales, pero el tropiezo del lunes tiene consecuencias.

Alajuelense no solo quedó con la obligación de ir en busca del empate o el triunfo a Ciudad Quesada, sino que también le dio vida al equipo de Wálter Paté Centeno.

En este partido del sábado a las 7 p. m. entre San Carlos y Alajuelense pueden presentarse tres escenarios:

Gana Alajuelense: clasifica la Liga.

Empate entre San Carlos y Alajuelense: clasifica la Liga.

Gana San Carlos: clasifica San Carlos.

¿Qué pasará? A través del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense se consultó si el equipo de Óscar Ramírez clasificará a semifinales. Y se pantearon dos opciones de respuesta única:

Sí, el sábado al menos empata.

No, quedará fuera.

Al momento de hacer el corte para elaborar este artículo se contaba con 681 respuestas y el ejercicio deja ver que el liguismo cree que su equipo sacará la tarea. Estos fueron los resultados:

Sí, el sábado al menos empata: 548 votos (80,47%).

No, quedará fuera: 133 votos (19,53%).

Este es el resultado de la consulta planteada en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. (La Nación/Captura)

¿Qué dicen los jugadores de la Liga?

Alajuelense depende de sí mismo, al igual que San Carlos. Los rojinegros necesitan empatar o ganar; mientras que los norteños avanzan si se dejan los tres puntos en su casa.

“Será un gran partido, un cierre de torneo bastante duro para nosotros. San Carlos es un equipo que juega muy bien en casa, son un equipo muy fortalecido en casa y prepararlo de la mejor manera, ir allá a sacar los tres puntos y sellar la clasificación”, expresó Yeison Molina.

El defensor marcó el lunes su primer gol con Alajuelense, pero afirma que por el resultado, para él fue simplemente una alegría momentánea.

“Nos faltó más personalidad para tener la pelota y ahora a poner las barbas en remojo, poner el pecho a las balas y trabajar. Eso lo sacamos con trabajo. Estamos vivos, sabemos que tenemos un partido muy importante el fin de semana y tenemos que ir a sacarlo”, apuntó Yeison Molina.

Yeison Molina convirtió el lunes su primer gol con Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

También lamentó que el lunes cayó el invicto de once partidos que llevaba la Liga, pero su mensaje es claro para lo que viene.

“No podemos perder otro partido. Hoy vamos a aprender mucho de los errores, los vamos a ver entre semana, los vamos a analizar para no volverlos a hacer en esta fase final”, aseguró.

Celso Borges también se refirió a este embrollo en el que se metió Alajuelense y lo resume en que el sábado “hay que ir a ganar allá”.

“A veces toca perder y toca seguirlo intentando. Forma parte del fútbol, no es lo que todos quisiéramos, pero... parecía que el juego lo teníamos bajo control y luego esos dos goles cambian el juego”, comentó Celso Borges.

Aarón Salazar opinó que no sabe qué tanto cambia la planificación, pero que lo que sí cambia es la importancia del partido del fin de semana.

“Nosotros somos los culpables de esto. Obviamente las aspiraciones eran asegurar la clasificación, incluso llegar con aspiraciones al primer lugar. Ya ahora la realidad que tenemos es otra y tenemos que asumirla”, afirmó Aarón Salazar con mucha autocrítica.

Añadió que no pueden quedarse con la cabeza abajo y reaccionar de inmediato.

“Tenemos que ya pensar en que seguimos teniendo la clasificación en nuestras manos y que tenemos la capacidad de ir a ganar”, subrayó.

Aarón Salazar también dijo que el partido del lunes dejó una lección en la Liga y es que no pueden ser inconstantes dentro de un mismo juego.

“Si hacemos un buen primer tiempo en el que estamos encima, en el que ganamos segundas bolas, en el que los apretamos, no los dejamos pelotear, estamos atentos a los pelotazos, no podemos jugar un segundo tiempo en el que les regalamos la bola, en el que no agrandamos ante los pelotazos, en el que permitimos contragolpes. Si jugamos un primer tiempo de esa calidad, no podemos regalar un segundo tiempo”, analizó.

Aarón Salazar se mostró muy autocrítico luego de la derrota de Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Su criterio es que Alajuelense traía una seguidilla con partidos buenos tanto en casa como de visita.

“Con Óscar no habíamos perdido y el lunes no jugamos como si fuera una final el segundo tiempo. Los goles fueron por un pelotazo muy largo, muy alto, en el que no estamos atentos; un saque de banda en el que tenemos que cortar la jugada. Son dos goles que cortan el buen trabajo que estábamos haciendo”, concluyó Aarón Salazar.