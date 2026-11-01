El sueco Almgren y la keniana Chepkirui ganan la Maratón de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos. El sueco Andreas Almgren, campeón de Europa en los 10.000 metros, y la keniana Sheila Chepkirui ganaron el domingo la Maratón de Nueva York, en este mítico recorrido de 42,195 km por los cinco distritos de la Gran Manzana y que celebraba este año su 50º aniversario.

La carrera nació el 13 de setiembre de 1970, pero el trazado estaba limitado entonces al Central Park, en pleno corazón de Manhattan.

En 1976 el maratón salió del pulmón verde de la megalópolis, en una osada apuesta de los organizadores de unir los cinco “boroughs” de Nueva York: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx y Manhattan.

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