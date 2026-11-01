El sueco Almgren y la keniana Chepkirui ganan la Maratón de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos. El sueco Andreas Almgren, campeón de Europa en los 10.000 metros, y la keniana Sheila Chepkirui ganaron el domingo la Maratón de Nueva York, en este mítico recorrido de 42,195 km por los cinco distritos de la Gran Manzana y que celebraba este año su 50º aniversario.
La carrera nació el 13 de setiembre de 1970, pero el trazado estaba limitado entonces al Central Park, en pleno corazón de Manhattan.
En 1976 el maratón salió del pulmón verde de la megalópolis, en una osada apuesta de los organizadores de unir los cinco “boroughs” de Nueva York: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx y Manhattan.
Almgren, debutante en el maratón, se impuso con un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 1 segundo, mientras que Chepkirui lo hizo con 2 horas, 24 minutos y 36 segundos.
Tras ganar en agosto su primer título internacional en pista con los 10.000 m de los Campeonatos de Europa y en setiembre obtener su primer título mundial en medio maratón, el sueco de 31 años se adjudica su primera maratón importante desde su debut en la distancia.
“Voy con la ingenuidad de un niño que se dice que toma la salida de una carrera para ganarla”, había asegurado antes de la prueba el sueco, confiado tras una temporada ya exitosa y una preparación para la maratón que había superado todas sus expectativas.
Integrado en el grupo de cabeza durante toda la carrera junto a los favoritos kenianos y etíopes, entre ellos el defensor del título, Benson Kipruto, Almgren supo responder a las aceleraciones de sus rivales hasta dejar atrás a Kipruto y quedarse solo en cabeza junto al italiano Yeman Crippa, vencedor de la Maratón de París.
Pero el sueco consiguió doblegar al italiano en el último kilómetro para marcharse en solitario hacia la victoria. Crippa fue segundo con 2:06:14, por delante del atleta de Lesoto Kamohelo Mofolo 2:06:26.
Unos minutos antes de la llegada de Andreas Almgren, la keniana Chepkirui firmó su segundo triunfo en Nueva York, tras su victoria en 2024, mientras que la otra gran favorita, su compatriota Hellen Obiri, última campeona, terminó tercera (2:24:43), superada a pocos metros de la meta por la estadounidense Jessica McClain (2:24:43).
Las dos kenianas habían cumplido con su condición de favoritas al tomar en solitario la cabeza de la carrera en el kilómetro 35, encaminándose hacia un duelo por la victoria que parecía escrito de antemano.
Pero Obiri, que ya mostraba algunos signos de fatiga, se hundió en el último kilómetro, lo que permitió a McClain, que gestionó perfectamente el final de su carrera, hacerse con la segunda plaza.
McClain se convirtió en la primera estadounidense desde 2018 en terminar en el podio.
Con dos victorias cada una en los últimos cuatro años, Chepkirui y Obiri confirman el dominio keniano en la prueba femenina: las kenianas han ganado 13 de las 15 maratones de Nueva York desde 2010.