El rally Dakar cambia de sede por las hostilidades en Medio Oriente

París, Francia. La próxima edición del Dakar, el rally raid más famoso del mundo, se disputará excepcionalmente en Portugal y Marruecos, anunciaron este viernes los organizadores, tras renunciar a celebrar la prueba en Arabia Saudita por las hostilidades en Oriente Medio.

Impactado primero por la guerra regional, el reino saudita, que había acogido el Dakar desde 2020, se vio sacudido en las últimas semanas por ataques de los combatientes proiraníes hutíes de Yemen.

Ante esta situación, “la carrera se traslada de forma excepcional en 2027 a Europa y África, antes de regresar a suelo saudita en 2028 para celebrar su 50ª edición”, escribió Amaury Sport Organisation, que está a cargo del Dakar.

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