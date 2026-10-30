El rally Dakar cambia de sede por las hostilidades en Medio Oriente

París, Francia. La próxima edición del Dakar, el rally raid más famoso del mundo, se disputará excepcionalmente en Portugal y Marruecos, anunciaron este viernes los organizadores, tras renunciar a celebrar la prueba en Arabia Saudita por las hostilidades en Oriente Medio.
Impactado primero por la guerra regional, el reino saudita, que había acogido el Dakar desde 2020, se vio sacudido en las últimas semanas por ataques de los combatientes proiraníes hutíes de Yemen.
Ante esta situación, “la carrera se traslada de forma excepcional en 2027 a Europa y África, antes de regresar a suelo saudita en 2028 para celebrar su 50ª edición”, escribió Amaury Sport Organisation, que está a cargo del Dakar.
La edición de 2027 “estará compuesta por un prólogo seguido de 12 etapas, del 9 al 23 de enero entre Loulé-Faro en Portugal y Marrakech en Marruecos”, precisa su comunicado.
Es la primera vez desde 2007 que esta carrera vuelve a África, concebida inicialmente en 1978 por el francés Thierry Sabine como una carrera entre París y Dakar.
El Algarve, en el sur de Portugal, “será el escenario del prólogo y del primer tramo cronometrado”, dijo la administración.
“Marruecos, con la perspectiva de una exploración total desde el norte hasta el extremo sur de su territorio, acogerá 11 etapas y una jornada de descanso en Agadir”, agregó.
Los pilotos deberán recorrer un total de 7.824 km, de los que 4.341 serán cronometrados, explicaron.
Anulado en 2008 debido al temor a atentados y a la amenaza yihadista, el Dakar abandonó África para celebrarse en Sudamérica de 2009 a 2019, antes de recalar en Arabia Saudita en 2020.
La guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, ha trastocado los grandes calendarios deportivos en los países del Golfo.