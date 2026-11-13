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Puro Deporte

El portero del Andorra recibe fuerte castigo tras la muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono, guardameta del equipo de Andorra, ocasionó la muerte de Jesús de Miguel tras un choque durante un partido oficial; ya se anunció su sanción

Jesús Owono, guardameta del FC Andorra, fue el protagonista en la muerte accidental de Jesús de Miguel. Aquí en un partido de octubre, previo a la tragedia.
Jesús Owono, guardameta del FC Andorra, ya recibió la sanción deportiva por la muerte de Jesús de Miguel. Aquí en un partido de octubre, previo a la tragedia. WALTER CUNHA
AFP