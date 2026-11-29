Auxerre, Francia. El Olympique de Marsella se impuso en su visita al Auxerre (2-0) este domingo y se alzó provisionalmente al tercer puesto de la Ligue 1 en la duodécima fecha.

Tras la decepcionante derrota ante Le Mans el pasado fin de semana, el OM se rehízo merced a los goles de Amine Gouiri (5′) y a un penal convertido por el brasileño Igor Paixao (45+4′), que supuso la expulsión del defensor visitante Axel Tuanzebe.

Los hombres de Bruno Genesio encadenaron así una segunda victoria esta semana tras la cosechada ante el Levski Sofia (1-0) en Europa League, en un partido marcado por los graves incidentes en las gradas del estadio Vélodrome.

El conjunto marsellés queda a siete puntos del líder PSG (28 unidades), que el sábado derrotó 2-0 al Lorient. El otro equipo de la cpitalal, Paris FC, es segundo con 23.

En otro partido destacado de este domingo el Mónaco puso fin a una serie de seis partidos sin victoria en liga al imponerse en el campo del Lyon (3-1) en el cierre de la 12ª jornada.

El Mónaco, que ya había ganado el jueves en la Conference League en Escocia ante el Hearts of Midlothian (3-2), sube al 8º puesto de la clasificación, igualado a puntos (20) con el Lyon (6.º), a uno del trío formado por Marsella, Brest y Lille.

En su casa, el Lyon abrió rápidamente el marcador con un gol del japonés Keito Nakamura, culminando una acción colectiva y una internada individual en la defensa monegasca (15′).

Este primer gol en ocho partidos con el Olympique de Lyon para Nakamura reflejó un buen inicio de su equipo pero no tuvo continuidad.

Matthis Abline (23′), Vanderson (71′) y Folarin Balogun (90′+10) sellaron el triunfo monegasco.