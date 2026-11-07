El líder PSG vuelve a ganar en Francia sin forzar la máquina

París, Francia. El Paris Saint Germain logró este sábado en el Parque de los Príncipes una victoria ajustada ante el recién ascendido Troyes (1-0), que, no obstante, le valió para consolidarse líder de la Ligue 1 en la 10ª jornada.

Un gol de cabeza del ucraniano Illia Zabarnyi (39′) permitió a los parisinos encadenar su sétimo triunfo en liga, al término de una semana en la que los vigentes bicampeones de Europa también aplastaron al Villarreal (6-0) en la Champions League.

El PSG lidera el campeonato galo con 23 puntos, por delante del Paris FC (20 puntos), que horas antes se impuso 1-0 en Auxerre, y del Lille (18 puntos), que juega el domingo en Rennes.

Troyes es 16º (8 puntos).

Entre medias de esa racha triunfal en liga, los hombres de Luis Enrique también brillaron ante el FC Barcelona (4-2) y el Villarreal (6-0) en Champions.

Tras semejantes precedentes, el Parque de los Príncipes esperaba sin duda otro festival frente al Troyes, pero no Luis Enrique, que auguraba para sus jugadores “el partido más duro de la semana” en la víspera del encuentro.

Y lo acontecido sobre el césped le dio la razón. Primero, porque el Troyes firmó una actuación coherente tanto en defensa, con jugadores que respondieron en términos de intensidad, y un portero muy destacado, Hillel Konaté, como en ataque, donde puso en apuros al club parisino, a menudo al contragolpe.

Ferran Torres sin gol

Después, porque los parisinos carecieron de precisión en los últimos metros como para confiar en batir al guardameta Konaté, en particular Ferran Torres, que se topó hasta en cuatro ocasiones con el internacional de Burkina Faso.

El delantero español, que atraviesa un momento menos brillante tras unos inicios idílicos, no logró aprovechar su titularidad para relanzarse en el plano estadístico.

Ningún delantero parisino brilló realmente en este encuentro: ni Désiré Doué, autor de una actuación discreta, un poco como en Villarreal, ni Mika Godts.

Al contrario, fue un defensor quien marcó el único gol del partido: Illia Zabarnyi, de cabeza, servido por Senny Mayulu tras un córner jugado en corto (39′).

Tras una primera parte ampliamente dominada por el París en cuanto a intención de juego —79 % de posesión, 481 pases a 128, 10 tiros a 3—, los jugadores de Luis Enrique bajaron el ritmo en la segunda.