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El líder PSG vuelve a ganar en Francia sin forzar la máquina

Aunque apenas ganó por la mínima, el PSG defiende su liderato en la Ligue 1 de Francia

El delantero español Ferran Torres remata ante el guardameta del Toyes Hillel Konate, en el duelo por la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes de París.
El delantero español Ferran Torres remata ante el guardameta del Toyes Hillel Konaté, en el duelo por la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes de París. THOMAS SAMSON
AFP