Suspenden cuatro meses a presidente de equipo francés por criticar arbitraje ante el PSG

Lille, Francia. El presidente del club Lille, Olivier Létang, fue suspendido cuatro meses por el comité de apelación de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) este jueves debido a sus críticas contra el cuerpo arbitral del partido ante el PSG, informó a la AFP un portavoz del equipo del norte de Francia.

Ya condenado a una multa de 20.000 euros (22.400 dólares) por la comisión de disciplina de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) a mediados de setiembre, Létang recibió además este jueves una suspensión de seis meses, de los cuales dos quedarán en suspenso, tras un recurso presentado por la FFF.

La federación consideró que la primera sanción era “demasiado indulgente e insuficientemente adecuada para evitar la reiteración de tal comportamiento”.

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