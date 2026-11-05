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Suspenden cuatro meses a presidente de equipo francés por criticar arbitraje ante el PSG

El presidente del Lille cuestionó duramente el arbitraje y ahora recibe una fuerte sanción de parte de la Federación Francesa de Fútbol

El volante español del PSG Fabián Ruiz (izq.) enfrentó al delantero del Lille Ethan Mbappé en el partido del 28 de agosto que provocó el castigo al presidente del Lille.
El volante español del PSG Fabián Ruiz (izq.) enfrentó al delantero del Lille Ethan Mbappé en el partido del 28 de agosto que provocó el castigo al presidente del Lille. SAMEER AL-DOUMY
AFP

Lille, Francia. El presidente del club Lille, Olivier Létang, fue suspendido cuatro meses por el comité de apelación de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) este jueves debido a sus críticas contra el cuerpo arbitral del partido ante el PSG, informó a la AFP un portavoz del equipo del norte de Francia.

Ya condenado a una multa de 20.000 euros (22.400 dólares) por la comisión de disciplina de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) a mediados de setiembre, Létang recibió además este jueves una suspensión de seis meses, de los cuales dos quedarán en suspenso, tras un recurso presentado por la FFF.

La federación consideró que la primera sanción era “demasiado indulgente e insuficientemente adecuada para evitar la reiteración de tal comportamiento”.