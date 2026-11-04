El Liverpool se rinde en Champions ante el infierno turco del Fenerbahce

Estambul, Turquía. Bajo una intensa lluvia en medio del candente estadio Sükrü-Saracoglu de Estambul, el Liverpool sufrió su primera derrota en la actual edición de la Champions League, este miércoles ante el Fenerbahce (3-2), en un partido plagado de alternativas que decidió un cabezazo de Vedat Muriqi.

El gol del antiguo delantero del Real Mallorca sirvió para que el Fenerbahce, actual sexto clasificado en el campeonato turco, estrenase su casillero de victorias en la liga de grupo único de la Champions (36 equipos), que vive su cuarta jornada.

Trey Nyoni había adelantado a los Reds (25′), antes de la igualada de Mason Greenwood para los locales (29′).

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