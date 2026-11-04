El Liverpool se rinde en Champions ante el infierno turco del Fenerbahce

Estambul, Turquía. Bajo una intensa lluvia en medio del candente estadio Sükrü-Saracoglu de Estambul, el Liverpool sufrió su primera derrota en la actual edición de la Champions League, este miércoles ante el Fenerbahce (3-2), en un partido plagado de alternativas que decidió un cabezazo de Vedat Muriqi.
El gol del antiguo delantero del Real Mallorca sirvió para que el Fenerbahce, actual sexto clasificado en el campeonato turco, estrenase su casillero de victorias en la liga de grupo único de la Champions (36 equipos), que vive su cuarta jornada.
Trey Nyoni había adelantado a los Reds (25′), antes de la igualada de Mason Greenwood para los locales (29′).
Los hombres de Andoni Iraola se veían de vuelta a Inglaterra con tres puntos tras el gol del delantero sueco Alexander Isak en el minuto 69, pero otro inglés, Archie Brown (73′), y Muriqi depararon una de las grandes sorpresas en esta edición de la Champions.
La derrota le costó al Liverpool la oportunidad de igualar con el París Saint-Germain y el Real Madrid en lo más alto de la clasificación.
El gigante de la Premier, que perdió dos veces a domicilio ante el Galatasaray la temporada pasada, volvió a estrellarse en Estambul, esta vez ante un equipo dirigido por el neerlandés Dirk Kuyt, que pasó seis años en Anfield como jugador.