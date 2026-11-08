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El Liverpool acecha el podio de la Premier, mientras Manchester United saca empate milagroso

El Manchester United sigue caminando en la cueda floja en la Premier League, pero por segundo partido consecutivo saca un resultado en tiempo de descuento

El delantero neerlandés del Liverpool Cody Gakpo controla el balón ante el Crystal Palace en el Selhurst Park de Londres, en la jornada dominical de la Premier League.
El delantero neerlandés del Liverpool, Cody Gakpo, controla el balón ante el Crystal Palace en el Selhurst Park de Londres, en la jornada dominical de la Premier League. HENRY NICHOLLS
AFP