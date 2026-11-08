El Liverpool acecha el podio de la Premier, mientras Manchester United saca empate milagroso

Londres, Reino Unido. Con un gol del argentino Alexis Mac Allister, el Liverpool volvió a la senda de la victoria de la Premier League este domingo en el campo del Crystal Palace (3-1), mientras que el Manchester United logró un empate milagroso ante el Aston Villa (4-4).

Los Reds (4º, 18 pts) se colocaron a tres puntos del podio, cerrado por el Manchester City (21 pts), y dejaron sobre todo atrás dos derrotas consecutivas, contra el Arsenal y el Fenerbahce.

El Arsenal lidera con 27 unidades, cinco enteros más que el Brighton, que desbancó a los Citizens este domingo al vencer 2-0 al Brentford.

El Liverpool marcó la diferencia con una falta lanzada por el húngaro Dominik Szoboszlai que Mac Allister remató de cabeza (40′).

Luego amplió la cuenta con una aceleración y un centro del francés Bradley Barcola aprovechados por Florian Wirtz (54′), autor de su primer gol de la temporada en liga.

El mediapunta alemán firmó también una asistencia al final del partido para el sueco Alexander Isak al término de un contraataque (89′).

Brighton desbanca al City

También este domingo, el Brighton prolongó su espectacular inicio de temporada a costa del Brentford, pronto reducido a diez hombres.

Las Gaviotas firmaron su sétima victoria en diez jornadas, una seguidilla que les permite estar por encima una unidad del Manchester City.

El City encajó la víspera su tercera derrota consecutiva al caer en su visita al Nottingham Forest.

Dos balones alojados en toda la escuadra —un disparo sublime del paraguayo Diego Gómez (15′) y un penalti del alemán Pascal Gross (43′)— encaminaron al Brighton hacia el triunfo.

El delantero centro brasileño Igor Thiago lastró al Brentford al lanzar su brazo al rostro de un rival, un gesto de frustración sinónimo de tarjeta roja (23′).

Pies en la tierra

Desde hace dos meses, el Brighton es prácticamente imparable en la Premier League: Fabian Hürzeler y sus jugadores llevan seis victorias sin encajar gol (en particular contra el Arsenal y el Manchester City) en siete partidos.

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, volvió a salvarse por la mínima gracias a la reacción de su equipo ante el Aston Villa por la Premier League. (DARREN STAPLES/AFP)

El Chelsea de Xabi Alonso, por su parte, perdió 1-0 en su visita al Sunderland, un equipo de la zona baja que logró de esta manera su segunda victoria en este curso.

El gol de la victoria local lo marcó desde el punto de penal Enzo Le Fee en la primera parte (36′).

La derrota impide a los Blues mantenerse en el Top 4, superados ahora por el Liverpool.

El United, empate milagroso

En el último partido del día, el Manchester United marcó dos veces en el tiempo añadido para arrancar un espectacular empate contra el Aston Villa (4-4) en Old Trafford y evitar una derrota que habría sido seguramente fatal para Michael Carrick.

El entrenador no está salvado, ya que su equipo sigue en puestos de descenso (18º, 8 pts), sin victoria en liga desde finales de agosto.

Pero sus jugadores quizás le den un nuevo respiro, cinco días después de una increíble remontada contra la Roma (3-2) en la Liga de Campeones de Europa, tras haber encajado dos goles en los 17 primeros minutos.

El equipo con veinte títulos de liga inglesa —el último en 2013— encajó dos goles en cuatro minutos (1′ y 4′) y después otros dos al regreso de los vestuarios (48′ y 53′).

Pero siguió creyendo hasta el final, con un disparo de Mason Mount al larguero (89′), el gol de la esperanza de Joshua Zirkzee (90+2′) y el tanto del empate de Patrick Dorgu (90+6′).

“Nos lo estamos poniendo difícil a nosotros mismos. Los goles llegan por errores individuales. Tenemos que apretar las tuercas”, dijo Carrick. “Pero pienso que fuimos el mejor equipo”.

Tras el parón de selecciones, el Manchester United reanudará la competición con un peligroso desplazamiento al campo de un rival histórico, el Liverpool.