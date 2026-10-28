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El Inter cumple ante el colista de la Serie A y se mantiene líder en Italia

El Inter de Milán prolonga su pulso en la Serie A contra la Lazio por el liderato

Thorir Johann Helgason, defensor islandés del Unione Venezia, despeja el balón durante el compromiso ante el Inter de Milán por la Serie A de Italia.
Thorir Johann Helgason, defensor islandés del Venezia FC, despeja el balón durante el compromiso ante el Inter de Milán por la Serie A de Italia. STEFANO RELLANDINI
AFP

Venecia, Italia. El Inter de Milán sufrió para imponerse 2-0 en casa del colista Venezia FC este miércoles en la novena jornada de la Serie A, en la que el equipo nerazzurro pudo volver al liderato de la clasificación.

Sigue así el ritmo de la Lazio, que el martes se había puesto provisionalmente en cabeza al aplastar 6-2 como visitante al Sassuolo.

Ahora Inter y Lazio quedan empatados a 25 puntos y tienen la misma diferencia de goles (ambos con +15).