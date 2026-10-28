El Inter cumple ante el colista de la Serie A y se mantiene líder en Italia

Venecia, Italia. El Inter de Milán sufrió para imponerse 2-0 en casa del colista Venezia FC este miércoles en la novena jornada de la Serie A, en la que el equipo nerazzurro pudo volver al liderato de la clasificación.
Sigue así el ritmo de la Lazio, que el martes se había puesto provisionalmente en cabeza al aplastar 6-2 como visitante al Sassuolo.
Ahora Inter y Lazio quedan empatados a 25 puntos y tienen la misma diferencia de goles (ambos con +15).
El Inter es líder únicamente gracias a tener un mayor número de goles a favor que el equipo de la capital (25 contra 22).
Todavía privado de su goleador y capitán albiceleste Lautaro Martínez, el nerazzurro tuvo que resolver en plena recta final del partido, donde el conjunto veneciano se autocondenó con dos goles en contra, del argentino Matías Moreno (80′) y del marroquí Redouane Halhal (82′).
A raíz de esta victoria, el Inter se asegura llegar en cabeza a la próxima jornada, en la que disputará el sábado el esperado Derbi de la Madonnina contra el AC Milan, que es quinto a siete unidades de los colíderes.
Los Rossoneri jugaron también en el primer turno del miércoles y fueron derrotados 4-2 en su estadio de San Siro por el Bolonia (11º), con el que deslumbró el belga Samuel Mbangula, con un triplete.
En ese partido, el AC Milan llegó a ponerse en ventaja 2-1 tras un doblete de su nuevo fenómeno Alphadjo Cisse, pero los locales pecaron de falta de consistencia en la última media hora de partido.