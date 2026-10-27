La Lazio vuelve a ganar y el bisnieto de Mussolini anota su primer gol en la Serie A

Roma, Italia. La imparable Lazio volvió a colocarse en solitario al frente del Campeonato de Italia tras golear 6-2 el martes en su visita al Sassuolo, con el primer gol en la Serie A de Romano Floriani, bisnieto de Benito Mussolini.

Los biancocelesti son líderes del torneo con 25 puntos de 27 posibles y cuentan con tres de ventaja sobre el vigente campeón, el Inter de Milán (2°), que el miércoles pisará el terreno del colista Venezia.

Los visitantes solo necesitaron dos minutos para superar la defensa local gracias al neerlandés Kenneth Taylor.

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