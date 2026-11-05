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El fútbol español despide al delantero Jesús de Miguel

Diversas figuras del fútbol español, como Florentino Pérez y Luis de la Fuente, acudieron a la despedida de Jesús de Miguel luego de su trágico fallecimiento

Los jugadores del CD Tenerife transportaron el féretro de su compañero Jesús de Miguel, fallecido el martes tras un golpe durante un partido. La ceremonia se realizó en Navahermosa, Provincia de Toledo.
Los jugadores del CD Tenerife transportaron el féretro de su compañero Jesús de Miguel, fallecido el martes tras un golpe durante un partido. La despedida se realizó en Navahermosa, Provincia de Toledo. CESAR MANSO
AFP

Navahermosa, España. Cientos de personas, entre ellas figuras del fútbol español como el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, o el seleccionador Luis de la Fuente, asistieron este jueves al funeral del delantero del Tenerife Jesús de Miguel en Navahermosa, el pueblo de su familia.

El futbolista de 30 años murió el martes tras chocar con el portero del Andorra durante un partido de segunda división disputado la víspera.

De luto riguroso, unas 400 personas recibieron frente a la iglesia donde debía celebrarse una misa el cortejo fúnebre que había recorrido las calles de la localidad situada al suroeste de Madrid.