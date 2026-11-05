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¿Y si pasa en el fútbol nacional? Médico costarricense de FIFA gira alerta tras el choque que provocó muerte de Jesús de Miguel

Desde el Mundial Femenino Sub-17 en Marruecos, el doctor Esteban Campos explicó qué sucedió con Jesús de Miguel y lanzó una advertencia para Costa Rica

Esteban Campos, médico del DFeportivo Saprissa
El doctor Esteban Campos,con amplia experiencia en mundiales, brindó unas sugerencias que deberían aplicarse en el fútbol nacional en caso de emergencia. Esteban Campos
Fanny Tayver Marín

¿Y si pasara una emergencia así en Costa Rica? La muerte del delantero español Jesús de Miguel producto de una colisión brutal por la disputa de un balón en el partido entre Tenerife y Andorra, en la Segunda División de España, generó conmoción y preocupación en el mundo del fútbol.

Fue una acción de choque, en la que el portero de Andorra, Jesús Owono, golpea fuertemente con su rodilla el pecho del delantero.

¿Qué sucedió en realidad? Mientras que en Navahermosa, España, se efectúa el funeral del futbolista, ¿se ha puesto a pensar que esto puede ocurrir en algún partido en Costa Rica?