Muerte de Jesús de Miguel: Dirigentes de Tenerife hablan destrozados y convocan a la afición para el último adiós al futbolista

La muerte del delantero Jesús de Miguel tras recibir un golpe durante el partido entre Tenerife y Andorra, en la Segunda División de España, generó una consternación total.

Rayco García, máximo accionista y consejero de Tenerife; así como Felipe Miñambres, quien es el presidente del club, brindaron declaraciones con un nudo en la garganta y convocaron a la afición para darle el último adiós al futbolista de 30 años.

“Disculpar un poco ante la falta de información, pero bueno, es una acción sin precedentes, a la cual nos enfrentamos por primera vez y estamos muy, muy, muy dolidos. El tinerfeñismo está de luto; son cosas que a veces, por mucho que las trates de entender, pues son muy difíciles de aceptar. Me gustaría trasladarle en nombre de la familia las gracias por todo el apoyo”, expresó Rayco García, en declaraciones difundidas por el club Tenerife.

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