Muerte de Jesús de Miguel: Dirigentes de Tenerife hablan destrozados y convocan a la afición para el último adiós al futbolista

Rayco García, máximo accionista y consejero de Tenerife; así como Felipe Miñambres, quien es el presidente del club, brindaron declaraciones con un nudo en la garganta y convocaron a la afición para darle el último adiós al futbolista de 30 años.
“Disculpar un poco ante la falta de información, pero bueno, es una acción sin precedentes, a la cual nos enfrentamos por primera vez y estamos muy, muy, muy dolidos. El tinerfeñismo está de luto; son cosas que a veces, por mucho que las trates de entender, pues son muy difíciles de aceptar. Me gustaría trasladarle en nombre de la familia las gracias por todo el apoyo”, expresó Rayco García, en declaraciones difundidas por el club Tenerife.
Añadió que este miércoles, o a más tardar el jueves, recibirán la autorización para trasladar el cuerpo a Madrid.
“Por deseo expreso de su familia será en Navahermosa, en la provincia de Toledo, donde la primera plantilla junto con la directiva le rendiremos el último adiós. Luego, el sábado nos gustaría convocar a toda nuestra afición y a toda la isla a las 6 p. m. en el Heliodoro Rodríguez López, donde le daremos el último adiós entre todos y donde uniremos fuerzas para salir adelante”, añadió.
Con la voz entrecortada, el máximo accionista de Tenerife dijo que la vida a veces golpea fuerte y que este año ha sido especialmente malo a nivel nacional en todos los sentidos, “pero creo que, entre todos unidos como una gran familia, vamos a sacar todo esto adelante”.
Por su parte, el presidente del club, Felipe Miñambres dijo que para el fútbol mundial es una situación no vivida en la que un jugador muere tras una jugada dentro del campo. Y que esto los tiene a todos en momentos de debilidad, de tristeza, de no creer lo que pasó.
“Es un día triste y tenemos que pasar unas semanas de luto. Sabemos que, sobre todo jugadores y sus parejas, vamos a necesitar ayuda profesional, ya la tenemos desde hoy, nos la han ofrecido y la seguiremos teniendo.
”Necesitaremos ayuda profesional, pero también la ayuda de todos nuestros seguidores, porque ellos tienen el mismo sentimiento. Tenemos que hacerle el homenaje que se merece y a partir de ahí llevarlo siempre en el corazón; ha sido una situación increíble y una desgracia grandísima la que hemos sufrido”, concluyó Felipe Miñambres.