Joseph Joseph fue testigo en primera fila del paso que dio Sarchí FC por primera vez en su historia, al clasificar a las semifinales del Torneo de Apertura 2026 de la Liga de Ascenso.

Esta vez, en su indumentaria no andaba ningún distintivo de Liga Deportiva Alajuelense, tampoco de Sarchí, pero para los jugadores y el cuerpo técnico era importante verlo ahí, en el Estadio de Piedades, porque él es el propietario de ese club que milita en la Segunda División.

El partido en sí entre Santa Ana y Sarchí fue emocionante y Joseph Joseph lo disfrutó al máximo. Su equipo llegaba con ventaja de 2-4. Y en el partido de vuelta, el cuadro sarchiseño empató 1-1 ya sobre el final, dejándose la serie con un global de 3-5.

“Superfelices, es un equipo muy joven y es la primera vez en la historia que Sarchí llega a una semifinal. En realidad, el objetivo es poder darle minutos en Segunda División a muchos jóvenes de la cantera de la Liga y dieron un gran paso”, expresó Joseph Joseph en declaraciones al medio de comunicación Ascenso Total.

¿Quiénes juegan en Sarchí?

Sarchí FC está dirigido por el técnico Joel Bravo y tiene como asistente a Roy Myrie.

Para darse una idea de quiénes forman parte de su nómina, se puede repasar el once estelar de ese encuentro definitivo, que empieza con Daniel Velásquez, quien por el carné dorado (permite estar inscrito en un equipo de Primera y otro de Segunda) también es el tercero portero de Alajuelense.

Lucca Unmuth, Yeison Cubero, Tristán Demetrius, Sebastián Hernández, Junier Canales, Andrés Campos, Javier Alvarado, Johnny Salas, Kenneth Bonilla y Rayínder Hernández fueron parte del cuadro estelar el fin de semana.

Mientras que en la suplencia estuvieron Luis Diego Rivas, Víctor Maroto, Daniel Aguirre, Anthuan Villalobos, Juan David Nazarith, Luis González, Kevin Marín, Nicolás Fernández, Deylan Aguilar y Roy Bustos.

De todos ellos, la mayoría han hecho todo su proceso de formación en las divisiones menores de Alajuelense.

“Siempre buscamos abarcar no solo lo deportivo, sino otros campos de la vida y con estos muchachos no es la excepción”, expresó Joseph Joseph, ya que ellos juegan en Sarchí para acumular más experiencia, pero también estudian y se preparan de caa al futuro.

¿Por qué Sarchí? “Por la cercanía con José Miguel (Cubero) —quien le vendió el equipo — y se dieron ambas cosas, que nosotros queríamos asumir un proyecto así de Segunda División y a la misma vez él estaba como en otros proyectos de su vida y pudimos hacer la negociación”, mencionó en esa entrevista con Ascenso Total.

Este equipo de Joseph Joseph no solo llama la atención por lo que hace en cancha, sino por la identificación del pueblo de Sarchí.

“Agradecerles porque nos han apoyado muchísimo, siempre llenan el estadio. Había dos buses de personas apoyando y la verdad que hacia ellos solo un enorme agradecimiento”, apuntó Joseph Joseph.

¿Cómo se jugarán las semifinales?

A falta de la programación oficial con sedes, fechas y horarios de los partidos, las semifinales se disputarán de la siguiente manera:

Jicaral vs. el ganador de la serie 3 (Rosario vs. Pitbulls)

Municipal Grecia vs. Sarchí

Lo que está en juego es un primer paso para ascender a la máxima categoría.

El equipo que gane el Torneo de Apertura ya tendrá fijo su boleto a la final nacional, pero si también se apodera del Torneo de Clausura 2027, sellará de forma automática su pase a la Primera División.