AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Rumbo a Primera División: Así está el panorama en la Liga de Ascenso, con tres equipos ya en semifinales

La Liga de Ascenso ya definió a tres de sus semifinalistas, a falta del cierre de una serie

Sarchí eliminó a Santa Ana y clasificó a semifinales en Liga de Ascenso. En la foto, futbolistas de Sarchí celebran la clasificación.
Sarchí eliminó a Santa Ana y clasificó a semifinales en Liga de Ascenso. En la foto, futbolistas de Sarchí celebran la clasificación. Instagram: Sarchí FC
Alejandro Cerdas