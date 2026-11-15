Rumbo a Primera División: Así está el panorama en la Liga de Ascenso, con tres equipos ya en semifinales

Luego de una semana de espera, la Liga de Ascenso (Liasce) disputó la vuelta de las series de cuartos de final durante este fin de semana. Tras jugarse tres encuentros y a falta del cierre de una llave, el panorama de los clubes que buscarán ascender a la Primera División la próxima temporada empieza a esclarecerse.

El primer encuentro tuvo lugar el pasado sábado 14 de noviembre entre Santa Ana y Sarchí; más tarde ese mismo día, el Municipal Grecia se midió contra Cariari Pococí; después, el domingo 15, Jicaral enfrentó a Guadalupe; mientras que el último partido está programado para este lunes 16 y tendrá como protagonistas a Pitbulls y Rosario.

Santa Ana vs. Sarchí

Luego de la remontada que realizó Sarchí en el encuentro de ida para triunfar 4-2, Santa Ana estaba obligado a ganar si quería mantener vivas sus esperanzas de regresar a la máxima categoría.

El encuentro tuvo lugar en el estadio de Piedades de Santa Ana y finalizó 1-1. La primera anotación del partido fue obra de Dariel Morejón para los locales, mientras que el empate cayó por intermedio de Roy Bustos.

De esta forma, Sarchí sigue con vida, mientras los dirigidos por Cristian Oviedo deberán ganar el siguiente torneo para intentar regresar a la división de honor. Además, en caso de hacerlo, tendrán que disputar una gran final contra el ganador del Apertura 2026 para determinar si ascienden a Primera División.

Municipal Grecia vs. Cariari Pococí

El segundo partido de estos cuartos de final tuvo como protagonistas al Municipal Grecia y a Cariari Pococí en el estadio Puente de Piedra de Grecia.

Luego de igualar 0-0 en la ida, ambos clubes llegaron al duelo de vuelta con posibilidades abiertas de clasificar. Un doblete de Anderson Barboza permitió que los de occidente se dejaran el triunfo, mientras que para la visita descontó Davis Paniagua.

De esta forma, los griegos se mantienen en la lucha por regresar a la máxima categoría, de donde descendieron en el Clausura 2024.

Municipal Grecia venció a Cariari Pococí y clasificó a semifinales de Liga de Ascenso. En la foto, jugadores de Grecia celebran la clasificación. (Instagram: Municipal Grecia/Instagram: Municipal Grecia)

Jicaral vs. Guadalupe

Tras igualar 2-2 en la ida, Jicaral y Guadalupe, otros dos viejos conocidos de Primera División, llegaron al estadio Asociación Cívica Jicaraleña a disputar el tercer partido de esta fase.

Un doblete de Brayton Lewis, goleador del campeonato, y otro tanto de Wandrew Silva les bastaron a los jicaraleños para clasificar a las semifinales con marcador de 3-1. Por otro lado, Elián Lanfranchi descontó para los de Goicoechea.

Pitbulls vs. Rosario

El cuarto y último enfrentamiento de esta ronda se jugará en el estadio Carlos Alvarado de Santa Barbará y tendrá lugar este lunes 16 de noviembre.

Además, el encuentro llega con un marcador de 0-0 y una serie totalmente abierta. Este partido está previsto para iniciar a las 7 p. m. y contará con transmisión televisiva a través de TD Más.

Semifinales

A falta de la programación oficial por parte de Liasce que defina las sedes, fechas y horarios de los partidos, las semifinales se disputarán de la siguiente manera: