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¿Cómo va el camino hacia la Primera División? Así comenzaron los cuartos de final de la Liga de Ascenso

Dos empates y una victoria tuvieron lugar en el inicio de los cuartos de final de Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso tuvo sus primeros encuentros de cuartos de final. En la foto, futbolistas de Jicaral celebrando un gol ante Guadalupe.
La Liga de Ascenso tuvo sus primeros encuentros de cuartos de final. En la foto, futbolistas de Jicaral celebran un gol ante Guadalupe. Instagram: Jicaral Sercoba
Alejandro Cerdas