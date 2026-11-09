¿Cómo va el camino hacia la Primera División? Así comenzaron los cuartos de final de la Liga de Ascenso

Los cuartos de final de la Liga de Ascenso (Liasce) iniciaron sus encuentros de ida durante este fin de semana, a la espera de la conclusión con el enfrentamiento entre Rosario y Pitbulls, que se disputará este lunes.

El primer partido fue el viernes 6 de noviembre y enfrentó a Guadalupe y Jicaral en el Estadio Colleya Fonseca. Este duelo terminó 2-2 gracias a las anotaciones de Josimar Pemberton y Jostin Tellería para los de Goicoechea, y Jean Pool Tróchez y Wandrew Silva para los jicaraleños.

El segundo encuentro tuvo como sede el Estadio Bernardo Veach, de Cariari, y se disputó el pasado 7 de noviembre. El resultado fue un empate 0-0 entre Cariari Pococí y Municipal Grecia.

Después, Sarchí recibió a Santa Ana el domingo 8 de noviembre en el Estadio Eliécer Pérez, de Sarchí. Este encuentro terminó 4-2 con victoria para los locales, quienes remontaron un 0-2 en contra.

Por último, este lunes 9 de noviembre se enfrentarán Rosario y Pitbulls en un encuentro programado para iniciar a las 7 p. m. y contará con transmisión televisiva por TD Más.

De momento, las fechas y recintos de los encuentros de vuelta de los cuartos de final no han sido anunciados por Liasce.

Además, según establece el reglamento de Liasce, en las semifinales el ganador de la Serie 1 (Guadalupe vs. Jicaral) se medirá ante el vencedor de la Serie 3 (Rosario vs. Pitbulls) y el ganador de la Serie 2 (Cariari Pococí vs. Municipal Grecia) se enfrentará al vencedor de la Serie 4 (Sarchí vs. Santa Ana).