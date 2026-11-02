Liga de Ascenso confirmó sus ocho clasificados; dos campeones de Primera División quedan fuera

Tras un cierre muy ajustado en la fase regular, la Liga de Ascenso (Liasce) definió a los ocho clubes clasificados para los cuartos de final, fase en la que buscarán el pase hacia la Primera División. Cuatro conjuntos con recorrido en la máxima categoría lucharán por dejarse el cetro, mientras que dos excampeones de Primera quedaron fuera de la pelea.

En el Grupo A, Jicaral aseguró el liderato desde hace varias fechas. El cuadro peninsular, que cayó a la categoría de plata en el 2022, ha estado cerca de regresar al fútbol de honor en los torneos recientes y en esta oportunidad intentará conseguir el objetivo.

La segunda casilla quedó en manos de viejo conocido del Campeonato Nacional: Municipal Grecia (descendido en el 2024), que sumó 21 unidades. Por su parte, Rosario concluyó en el tercer escalón con 20 puntos, los mismos que Sarchí, ocupante del cuarto puesto y último clasificado del grupo.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

