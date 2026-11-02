Liga de Ascenso confirmó sus ocho clasificados; dos campeones de Primera División quedan fuera

En el Grupo A, Jicaral aseguró el liderato desde hace varias fechas. El cuadro peninsular, que cayó a la categoría de plata en el 2022, ha estado cerca de regresar al fútbol de honor en los torneos recientes y en esta oportunidad intentará conseguir el objetivo.
La segunda casilla quedó en manos de viejo conocido del Campeonato Nacional: Municipal Grecia (descendido en el 2024), que sumó 21 unidades. Por su parte, Rosario concluyó en el tercer escalón con 20 puntos, los mismos que Sarchí, ocupante del cuarto puesto y último clasificado del grupo.
En contraparte, Quepos FC (19 puntos), Cofutpa (7) y Santa Cruz (6) quedaron fuera del torneo, con los santacruceños en el fondo de la clasificación general.
Por otro lado, en el Grupo B Santa Ana (descendido en el 2025) comandaba desde jornadas atrás, escoltado por Pitbulls (23), Cariari Pococí (22) y Guadalupe (21), que perdió la categoría en este 2026.
Entretanto, al margen quedaron Moravia y Aserrí con 19 unidades, además de Carmelita (16) y Uruguay (9), dos representativos con amplio rodaje en la división de honor, certamen donde incluso fueron campeones en la década de los 60.
Aunque verdolagas y coronadeños están en la zona baja de su grupo, esta temporada no deben preocuparse por el descenso, según establece el reglamento de Liasce, en la temporada 2026/2027 no habrá descenso, a menos que este sea por razones administrativas.
Los choques de cuartos de final tienen pendiente la ratificación de fechas y sedes, según comunicó Liasce mediante sus redes oficiales, pero las series ya están definidas:
- Serie 1: Guadalupe vs. Jicaral
- Serie 2: Cariari Pococí vs. Grecia
- Serie 3: Rosario vs. Pitbulls
- Serie 4: Sarchí vs. Santa Ana
En las semifinales se medirán el vencedor de la Serie 1 frente al de la Serie 3, mientras que el clasificado de la Serie 2 topará contra el de la Serie 4. Pese a que las sedes oficiales aún no se definen, los compromisos de vuelta se disputarán en la casa de los equipos mejor posicionados en la tabla general, según el reglamento.
El campeón de este torneo ganará el derecho a disputar el ascenso en una gran final a mediados del año próximo; si también ganara el otro torneo, ascenderá de manera automática.