El ‘dictador’ Infantino necesita ayuda psicológica, dice Sepp Blatter

Berlín, Alemania. El antiguo patrón de la FIFA Sepp Blatter arremetió contra su sucesor y actual presidente, Gianni Infantino, al que tildó de “dictador” y aseguró que necesita ayuda psicológica, en una entrevista publicada este miércoles por la revista alemana Der Spiegel.

Blatter, de 90 años, cuestionó la decisión de Infantino de crear el Premio de la Paz de la FIFA para el presidente estadounidense, Donald Trump, en la antesala del Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

El exdirigente suizo también fue crítico con los planes de su sucesor de vender una parte de los derechos comerciales de la Copa del Mundo, una iniciativa que fue descartada tras las críticas recibidas.

“La FIFA está sufriendo. Actualmente está dirigida por una persona que se ha dejado cegar”, estimó Blatter.

Sobre el polémico Premio de la Paz, Blatter aseguró que “fue embarazoso” y dijo no entender la decisión.

“¿Infantino concede un Premio de la Paz a alguien que poco después emprende una guerra contra Irán? Eso es una locura”, criticó.

Blatter también acusó a Infantino de utilizar el dinero del órgano rector del balompié para asegurarse el apoyo de las federaciones nacionales de fútbol para su propia reelección.

“Es un dictador. La gente en la FIFA me dice que nadie puede subir en el ascensor con él. Es ‘intocable”, añadió.

Sobre el plan del actual presidente de FIFA de vender los derechos comerciales del Mundial, Blatter dijo: “Infantino ya no conoce límites. No entiende nada de esto. Quizá algún día habría que enviar a Infantino a un hospital psiquiátrico”.

Respuesta de la FIFA

Contactada por la AFP para recabar sus comentarios, la FIFA se remitió a la respuesta que dio a Der Spiegel, en la que rebate las declaraciones de Blatter.

El organismo desmintió las acusaciones de que Infantino hubiera actuado de forma inadecuada.

“Está cumpliendo con sus obligaciones como presidente a través de sus viajes”, sostuvo.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, ya no tiene tanta presión en contra, aunque Sepp Blatter se suma a las críticas. Aquí, durante un partido del pasado Mundial 2026, en Los Ángeles. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

“El señor Infantino utiliza efectivamente el ascensor de la FIFA, pero lo hace cuando hay otras personas presentes”, agregó en un comunicado.

Blatter dimitió de la jefatura de la FIFA en 2015 en medio de acusaciones de corrupción, incluida la de haber intentado comprar votos para su presidencia, que ocupaba desde 1998.

Asegura que no habla con Infantino desde comienzos de 2016.

Fue finalmente absuelto en dos juicios, aunque quedó inhabilitado por el comité de ética de la FIFA.

Sin embargo, dijo no tener “arrepentimiento alguno” de su etapa al frente de la institución.

Reglas para ‘todos’

El suizo también criticó la decisión de la autoridad futbolística de no sancionar al delantero estadounidense Folarin Balogun.

El delantero fue expulsado durante el Mundial pero le fue permitido jugar el decisivo partido de octavos de final ante Suiza después de que Trump llamara a Infantino.

“Eso es lo peor. Los estatutos se pueden interpretar, pero las reglas del juego deben aplicarse a todos. No se pueden interpretar”, afirmó Blatter.

En su respuesta a Der Spiegel y la AFP, la FIFA defendió la actuación de su jefe en este caso.

“La suspensión impuesta a Folarin Balogun tras una tarjeta roja fue levantada por órganos judiciales independientes de la FIFA”, reza la nota.

En el cargo desde 2016, Infantino aspira a una reelección en las elecciones que deberían celebrarse en marzo. Los aspirantes tienen hasta el 18 de noviembre para presentar sus candidaturas.

El japonés Kozo Tashima, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), anunció su intención de presentarse contra el dirigente.

“No es importante quién se presente. Lo importante es que el presidente en ejercicio no vuelva a ser elegido”, sentenció Blatter, para quien el candidato ideal sería el actual mandatario de World Athletics, el exatleta olímpico Sebastian Coe.

“Fue presidente de la Comisión de Ética de la FIFA. Es una personalidad fuerte. Un presidente procedente de la cuna del fútbol, Inglaterra, sería algo bueno”, concluyó Blatter.