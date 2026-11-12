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El ‘dictador’ Infantino necesita ayuda psicológica, dice Sepp Blatter

El expresidente de FIFA Sepp Blatter se suma a las críticas contra Gianni Infantino

Este retrato de Sepp Blatter se exhibe desde el 2016 en el Museo de la FIFA en Zúrich. Ahora el expresidente cargó contra Gianni Infantino.
Este retrato de Sepp Blatter se exhibe desde el 2016 en el Museo de la FIFA en Zúrich. Ahora el expresidente cargó contra Gianni Infantino. FABRICE COFFRINI
AFP