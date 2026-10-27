El contundente mensaje de Bryan Ruiz a Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas

Bryan Ruiz habló como seleccionador oficial de Costa Rica y lo hizo con contundencia. Sin adornar su respuesta, el entrenador fue claro al señalar que, por el momento, no tomará en cuenta a Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal para los amistosos de la Tricolor ante Ecuador y Argentina, programados para el 13 y el 17 de noviembre.

La razón es disciplinaria. Ruiz fue enfático al explicar que, tras conversar con la Fedefútbol, tenía la posibilidad de convocarlos, pero su decisión es no hacerlo, al menos por ahora.

“Sobre los tres jugadores, ellos están habilitados para ser convocados; sin embargo, la disciplina es muy importante dentro de un grupo. Ellos se equivocaron y deben hacerse responsables de los actos que tuvieron. De momento, no serán tomados en cuenta porque hay jugadores que están por delante de ellos; hay jugadores que están aprovechando la oportunidad”, explicó Ruiz.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

