El contundente mensaje de Bryan Ruiz a Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas

Bryan Ruiz habló como seleccionador oficial de Costa Rica y lo hizo con contundencia. Sin adornar su respuesta, el entrenador fue claro al señalar que, por el momento, no tomará en cuenta a Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal para los amistosos de la Tricolor ante Ecuador y Argentina, programados para el 13 y el 17 de noviembre.
La razón es disciplinaria. Ruiz fue enfático al explicar que, tras conversar con la Fedefútbol, tenía la posibilidad de convocarlos, pero su decisión es no hacerlo, al menos por ahora.
“Sobre los tres jugadores, ellos están habilitados para ser convocados; sin embargo, la disciplina es muy importante dentro de un grupo. Ellos se equivocaron y deben hacerse responsables de los actos que tuvieron. De momento, no serán tomados en cuenta porque hay jugadores que están por delante de ellos; hay jugadores que están aprovechando la oportunidad”, explicó Ruiz.
Hay que recordar que Madrigal, Vargas y Bran fueron separados de la convocatoria que realizó Fernando Batista, entonces seleccionador nacional, para los partidos ante Colombia e Inglaterra, en junio pasado. El día en que comenzó la concentración, los tres se vieron involucrados en una salida nocturna que se extendió hasta horas de la madrugada.
“Les daremos seguimiento; veremos que jueguen, eso es fácil de seguir. Veremos más adelante... En este momento deben hacer las cosas bien y esperar a que el que está en el puesto de cada uno baje su rendimiento, porque, si yo tengo a un jugador que está rindiendo bien, pues seguirá. Ellos deben ser responsables de sus acciones”, finalizó Bryan.
En la zona media, donde juega Bran, Costa Rica utilizó durante los partidos dirigidos por Ruiz a Roan Wilson y Sebastián Acuña. En el caso de Vargas y Madrigal, el equipo patrio contó con Orlando Sinclair, Andrey Soto, Josimar Méndez y Gerson Torres. Además, podrían sumarse Manfred Ugalde y Alonso Martínez en el ataque.
Alejandro Bran es titular en el Petrolul de Rumanía, mientras que Kenneth Vargas juega en el Kalamata de Grecia y Warren Madrigal milita en el Nashville SC de la MLS.