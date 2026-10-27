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Puro Deporte

Bryan Ruiz volvió a sonreír... ¡Que nadie le borre esa sonrisa al capitán!

Bryan Ruiz vistió de traje entero para un día en el que la sonrisa no se le borró del rostro: esta es la crónica de su presentación

Presentación oficial de Bryan Ruiz como director técnico de la Selección Nacional de Acosta Rica (FCF) por parte del presidente Osael Maroto en las instalaciones del Banco Popular/ Foto John Durán
Bryan Ruiz recibe un pin de Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, antes de su presentación como nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica. JOHN DURAN
Esteban Valverde

Bryan Ruiz bromeó, sonrió, pero, sobre todo, disfrutó. El día en que el capitán pasó a ser entrenador de la Selección de Costa Rica fue un día feliz para el exfutbolista, quien últimamente ha tenido que afrontar diferentes vicisitudes personales, como la situación de salud de su esposa, Carolina Jaikell, y los problemas relacionados con su abuelo, Rubén González, quien es prácticamente como su padre.

Desde que Bryan llegó al salón del Banco Popular, en San José, habilitado para su presentación, lo hizo con una sonrisa de oreja a oreja. El exjugador llegó impecable: traje entero, camisa blanca y tenis de vestir.

En la solapa izquierda de su saco lucía un pin de la Fedefútbol. El accesorio se lo entregó el propio presidente de la Federación, Osael Maroto, minutos antes de la conferencia de prensa. En una esquina de la sala, cuando pocos lo veían, Maroto le colocó el pin y le dio un fuerte abrazo, que terminó con ambos sonriendo.