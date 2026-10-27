Bryan Ruiz volvió a sonreír... ¡Que nadie le borre esa sonrisa al capitán!

Bryan Ruiz bromeó, sonrió, pero, sobre todo, disfrutó. El día en que el capitán pasó a ser entrenador de la Selección de Costa Rica fue un día feliz para el exfutbolista, quien últimamente ha tenido que afrontar diferentes vicisitudes personales, como la situación de salud de su esposa, Carolina Jaikell, y los problemas relacionados con su abuelo, Rubén González, quien es prácticamente como su padre.
Desde que Bryan llegó al salón del Banco Popular, en San José, habilitado para su presentación, lo hizo con una sonrisa de oreja a oreja. El exjugador llegó impecable: traje entero, camisa blanca y tenis de vestir.
En la solapa izquierda de su saco lucía un pin de la Fedefútbol. El accesorio se lo entregó el propio presidente de la Federación, Osael Maroto, minutos antes de la conferencia de prensa. En una esquina de la sala, cuando pocos lo veían, Maroto le colocó el pin y le dio un fuerte abrazo, que terminó con ambos sonriendo.
Ya frente al micrófono, mientras la pantalla gigante reproducía un homenaje a Ruiz, el exjugador del Fulham de Inglaterra seguía disfrutando del momento. No dejó de sonreír. Bromeó con Maroto y, desde su posición, repartió más sonrisas a los integrantes de su cuerpo técnico, quienes lucieron camisetas de la Selección en la primera fila: Wílmer López, Christian Bolaños, Ariel González, Adrián Acosta y Ricardo González.
Llegó el momento de responder las preguntas y Bryan continuó ganando puntos entre la afición y la prensa. Su discurso fue honesto, firme y sincero. El nuevo seleccionador de Costa Rica no adorna sus frases: es directo y comunica lo que piensa sin andar por las ramas.
Su mensaje caló desde el inicio. Christian Bolaños, uno de sus asistentes técnicos, asentía cada vez que Bryan lanzaba una declaración, como si reconociera en esas palabras a su antiguo capitán.
Ruiz no es de rodeos. Warren Madrigal, Alejandro Bran y Kenneth Vargas ya saben que no serán convocados a la Selección de Costa Rica, al menos por ahora. Además, el propio entrenador reveló que ya elaboró una prelista de 40 jugadores para los amistosos contra Ecuador y Argentina.
Este tipo de noticias suele comunicarse con cautela, pero Ruiz optó por la transparencia. Habló con claridad sobre sus decisiones y dejó ver desde el primer día cómo pretende afrontar el reto que tiene por delante.
En medio de muchas tormentas, Bryan Ruiz encontró este 27 de octubre una luz en su camino, una nueva oportunidad para realizarse como profesional y como entrenador. Su vida brilló como el pin que recibió, cuyo reflejo resplandecía bajo la luz que lo iluminaba directamente.
Este día, Ruiz volvió a sonreír y a disfrutar. Su felicidad fue evidente al comenzar un proceso que podría llevarlo a disputar un Mundial de fútbol, después de afrontar y seguir superando sus propios mundiales de vida.
Pero su actitud ante las dificultades parece mantenerse intacta. “Hay que seguir, muchachos; es que uno no se puede rendir”, declaró al referirse a la forma en que enfrenta los momentos complicados.