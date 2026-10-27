Bryan Ruiz volvió a sonreír... ¡Que nadie le borre esa sonrisa al capitán!

Bryan Ruiz bromeó, sonrió, pero, sobre todo, disfrutó. El día en que el capitán pasó a ser entrenador de la Selección de Costa Rica fue un día feliz para el exfutbolista, quien últimamente ha tenido que afrontar diferentes vicisitudes personales, como la situación de salud de su esposa, Carolina Jaikell, y los problemas relacionados con su abuelo, Rubén González, quien es prácticamente como su padre.

Desde que Bryan llegó al salón del Banco Popular, en San José, habilitado para su presentación, lo hizo con una sonrisa de oreja a oreja. El exjugador llegó impecable: traje entero, camisa blanca y tenis de vestir.

En la solapa izquierda de su saco lucía un pin de la Fedefútbol. El accesorio se lo entregó el propio presidente de la Federación, Osael Maroto, minutos antes de la conferencia de prensa. En una esquina de la sala, cuando pocos lo veían, Maroto le colocó el pin y le dio un fuerte abrazo, que terminó con ambos sonriendo.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

