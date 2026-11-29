Doha, Catar. Campeón y dominador total de la temporada 2026, Kimi Antonelli ganó este domingo el Gran Premio de Catar, la penúltima prueba del curso, al término de una carrera sin grandes emociones en el circuito de Lusail.

El piloto de Mercedes, ya campeón mundial, partió desde la segunda posición y superó a su compañero británico George Russell, que salió desde la pole. El australiano Oscar Piastri (McLaren) completó el podio.

El prodigio italiano, de 20 años, el campeón más joven de la historia de este deporte, logró su décima victoria de la campaña al terminar con más de 30 segundos de ventaja sobre Russell, que tuvo una noche desafortunada.

Se une a un selecto club, junto a leyendas como Lewis Hamilton, Max Verstappen, Michael Schumacher y Sebastian Vettel como los únicos pilotos con diez o más victorias en una misma temporada.

Antonelli arrancó la carrera en la primera fila junto a Russell, que salió en la pole, pero tomó el control de la prueba hacia la mitad.

Russell se vio perjudicado por una parada en boxes muy larga en la que su equipo tuvo problemas para despejar los restos de un incidente anterior en la pista que quedaron en su coche.

Por su parte, Piastri obtuvo el último puesto del podio por delante del neerlandés Verstappen, de Red Bull.

Verstappen, subcampeón

Verstappen terminó por delante de los británicos Lando Norris (McLaren) y Hamilton (Ferrari), y se aseguró definitivamente el puesto de subcampeón del mundo.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) concluyó en sétimo lugar, por delante del francés Isack Hadjar (Red Bull), del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

Pierre Gasly (Alpine), tuvo que conformarse con la 14ª posición, justo detrás de su compañero argentino Franco Colapinto.

El español Carlos Sainz (Williams) fue 15º, el brasileño Rafael Camara (Haas) terminó un puesto por detrás, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) acabó 18º y el veterano español de 45 años Fernando Alonso (Aston Martin) se retiró en la vuelta 36ª por un problema mecánico.

Una semana después de un Gran Premio ultra espectacular en Las Vegas, los espectadores asistieron esta vez a una carrera apagada en la noche catarí, marcada por muy pocos adelantamientos.

Y como la FIA había impuesto dos paradas en boxes a todos los coches debido a la degradación, siempre muy acusada, de los neumáticos en el circuito de Lusail, la estrategia no pudo darle picante a la prueba, que aun así fue un éxito de público pese al incierto contexto de seguridad en Oriente Medio.

La Fórmula 1 culminará la temporada el próximo fin de semana en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos.