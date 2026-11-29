Múnich, Alemania. El Borussia Dortmund sufrió su primera derrota en la Bundesliga al caer en casa ante el Bayer Leverkusen por 2-1 este domingo en el cierre de la 11ª jornada, un revés que comprimió considerablemente la parte alta de la tabla.

Con 24 unidades, los hombres de Niko Kovac siguen ocupando el sillón de líder, pero ven cómo el Bayern Múnich y Friburgo, frenados el sábado por Hamburgo (0-0) y el domingo por Leipzig (2-2), se les acercan a un punto.

El Bayern es, además, el último club de la Bundesliga invicto esta temporada (6 victorias, 5 empates).

Con este tropiezo del Dortmund, las posiciones se comprimieron seriamente en la parte alta, ya que los cinco primeros conjuntos de la clasificación están separados por solo dos enteros.

Por detrás de Dortmund (24), Bayern (23) y Friburgo (23), Leverkusen alcanza a Leipzig, con 22 puntos cada uno.

Bajo una fina lluvia en el Westfalenstadion, el Dortmund tuvo un comienzo ideal al abrir el marcador en el minuto 8 por medio de Felix Nmecha, que se deshizo de la defensa del Bayer 04 tras una pérdida de balón del argentino Ezequiel Fernández.

Pero en la segunda parte, el Leverkusen tomó el control del juego y primero empató con toda lógica gracias al checo Patrik Schick en el minuto 69, antes de que Fernández diera la ventaja definitiva a su equipo once minutos más tarde.

Los dos goles del Bayern 04 llegaron de cabeza. Schick alcanzó la barrera de las 100 dianas en su 182º partido de Bundesliga.

El Top 3 de la Bundesliga vuelve a la carga el martes y el miércoles, con los octavos de final de la Copa alemana.

El Dortmund visitará al Eintracht Fráncfort y el Bayern recibirá al Hertha Berlín, impresionante líder de la segunda división (12 victorias y un empate).

El Friburgo, por su parte, se desplazará a Kaiserslautern, también militante de segunda, mientras que el Leverkusen y el Leipzig tienen una cita en el BayArena.