Hamburgo, Alemania. Con diez jugadores toda la segunda parte por la expulsión de Joshua Kimmich, el Bayern Múnich resistió este sábado para firmar un triste empate sin goles en el campo del Hamburgo en la 11ª jornada de la Bundesliga y encadenó tres partidos sin ganar.

Con 23 puntos en su contador particular, el Bayern sigue invicto en la liga alemana pero bajó su ritmo.

El pasado fin de semana fue desbancado del liderato por el Borussia Dortmund, que tiene una unidad más y puede ampliar su margen el domingo con su duelo ante el Bayer Leverkusen, quinto de la tabla.

El momento actual del gigante alemán es muy complicado, especialmente desde el empate 1-1 de la pasada jornada ante el Colonia en Múnich, donde su estrella Harry Kane se lesionó de gravedad en un tobillo y estará de baja varios meses.

El miércoles de esta semana, el equipo muniqués sufrió su primera derrota de la temporada al perder 2-1 en su visita al Lille francés en la Liga de Campeones europea.

Pero más allá de los números y los resultados, el principal motivo de preocupación es la sensación que transmite el equipo, incapaz de encontrar alternativas ante la oleada de problemas físicos que asola su vestuario.

Además de Kane, su ataque está mermado por las lesiones de Michael Olise, Ismael Saibari, Serge Gnabry y Jamal Musiala. A ello se suman las ausencias del arquero Manuel Neuer y del lateral izquierdo Alphonso Davies.

Para rematar, este sábado el austríaco Konrad Laimer añadió un motivo de preocupación más para el equipo al ser sustituido por lesión.

Por si los obstáculos fueran pocos, la expulsión del capitán Joshua Kimmich en el minuto 44 del partido de este sábado puso muy complicada la tarea en Hamburgo.

Kimmich evidenció el nerviosismo del equipo al perder los estribos ante el rival noruego Alexander Rossing-Lelesiit, a quien agarró de los cabellos después de un empujón.

“Debo disculparme ante mi equipo”, admitió Kimmich después en declaraciones a la televisión Sky.

“Fue algo muy estúpido y no es algo propio de mí”, sentenció.

El Bayern dominaba el juego hasta esta tarjeta roja, pero en la segunda mitad, con diez, el guion del partido cambió y por momentos los pupilos de Vincent Kompany se limitaron a resistir y salvar, por lo menos, un punto de su visita al norte de Alemania.

El Hamburgo, un histórico del fútbol germano venido a menos, es decimotercero tras el empate, un resultado que lo dejó con la sensación de haber desaprovechado una gran oportunidad.

En otro partido del sábado destacó el espectacular 8-1 con el que el Paderborn (9º) se impuso al Schalke 04 (16º).

La figura del encuentro fue el alemán de origen italiano Stefano Marino, autor de un triplete.