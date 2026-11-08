AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

El Barcelona remonta y sigue líder en la Liga Española

El Atlético de Madrid empezó ganando, pero el Barcelona encontró respuestas de visita y mantiene el primer lugar de la Liga Española

Fermín López anota el gol definitivo del Barcelona ante el Atlético de Madrid, en el Estadio Metropolitano. Jan Oblak nada pudo hacer en este duelo por la Liga Española.
Fermín López anota el gol definitivo del Barcelona ante el Atlético de Madrid, en el Estadio Metropolitano. Jan Oblak nada pudo hacer en este duelo por la Liga Española. THOMAS COEX
AFP