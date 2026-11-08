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Ecuador convoca a sus estrellas para enfrentar a la Selección de Costa Rica

Ecuador será el primer rival de la Selección de Costa Rica en la próxima fecha FIFA y el entrenador Marcelo Gallardo convocó lo mejor de su arsenal

El argentino Marcelo Gallardo fue presentado como entrenador de Ecuador en setiembre pasado. Esta fecha FIFA jugarán contra Costa Rica.
El argentino Marcelo Gallardo fue presentado como entrenador de Ecuador en setiembre pasado. Esta fecha FIFA jugarán contra Costa Rica. RODRIGO BUENDIA
AFP