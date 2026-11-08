Ecuador convoca a sus estrellas para enfrentar a la Selección de Costa Rica

Quito, Ecuador. Ecuador recuperó a tres de sus principales figuras para los amistosos ante Costa Rica y Bolivia, los últimos del año para la selección de Marcelo Gallardo, según la lista de convocados revelada este domingo.

En su segunda fecha FIFA como DT del combinado ecuatoriano, el Muñeco contará con el mediocampista Moisés Caicedo, el defensor Piero Hincapié y el atacante Gonzalo Plata, ausentes en la gira asiática de setiembre y octubre debido a lesiones.

Los tres forman parte de la columna vertebral de la generación que disputó los Mundiales de Catar 2022 y Norteamérica 2026.

Ecuador recibirá a Costa Rica el 13 de noviembre en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito y cuatro días después enfrentará a Bolivia en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Caicedo, con 65 partidos internacionales desde su debut en 2020, regresa como el hombre pesado de Ecuador, pese a que sufrió molestias físicas en la pantorrilla en la victoria liguera del Chelsea ante el Manchester United a finales de octubre.

Mientras que Hincapié se ha consolidado como uno de los líderes de la defensa ecuatoriana junto a Willian Pacho y del Arsenal, líder de la Premier League.

Plata, por su parte, suma 54 encuentros y nueve goles con la camiseta nacional y ha gozado de numerosos minutos recientemente con el Flamengo, puntero del campeonato brasileño.

Regresa Páez

Otra importante novedad en la lista de 29 convocados es la presencia de Kendry Páez, una de las mayores promesas del fútbol ecuatoriano y actual integrante del equipo sub-21 del Chelsea.

Gallardo dirigió a Páez, de 19 años, durante la estancia del mediocampista ofensivo en River Plate.

Piero Hincapié es uno de los líderes de la defensa de Ecuador que enfrentará a Costa Rica; aquí, en el partido del pasado Mundial ante México. (EYEPIX/NurPhoto via AFP)

La convocatoria mantiene la base de jugadores que disputaron el Mundial de 2026, entre ellos Pacho, Hernán Galíndez, Pervis Estupiñán, Alan Franco, Pedro Vite, Jeremy Sarmiento, John Yeboah y Kevin Rodríguez.

El técnico argentino buscará sus primeros triunfos con Ecuador, luego de debutar con derrota ante Corea del Sur (3-0) y empatar ante Japón (0-0) y Panamá (1-1), igualdades que se saldaron luego con reveses en las tandas de penales.

La lista de convocados:

Arqueros: Gonzalo Valle (Liga de Quito), Hernán Galíndez (Huracán, Argentina) y Moisés Ramírez (AE Kifisia, Grecia).

Defensas: Ángelo Preciado (Atlético Mineiro, Brasil), Félix Torres (Corinthians, Brasil), Jackson Porozo (Club Tijuana, México), Pervis Estupiñán (AC Milan, Italia), Piero Hincapié (Arsenal, Inglaterra), Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Franci) y Bryan Ramírez (FC Cincinnati, MLS).

Mediocampistas: Alan Franco (Atlético Mineiro, Brasil), Denil Castillo (Midtjylland, Dinamarca), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Kendry Páez (Chelsea Sub-21, Inglaterra), Martín Tello (Macará), Moisés Caicedo (Chelsea, Inglaterra), Óscar Zambrano (Hull City, Inglaterra), Pedro Vite (Pumas UNAM, México), Jeremy Sarmiento (Middlesbrough, Inglaterra) y Anthony Valencia (Flamengo, Brasil).

Delanteros: Alan Minda (Atlético Mineiro, Brasil), Gonzalo Plata (Flamengo, Brasil), Jhon Mercado (Sparta Praga, República Checa), Jhon Yeboah (Venezia, Italia), Jordy Caicedo (Huracán, Argentina), Juan R. Angulo (Sunderland Sub-21, Inglaterra), Keny Arroyo (Cruzeiro, Brasil), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Bélgica) y Nilson Angulo (Sunderland, Inglaterra).