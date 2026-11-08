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Puro Deporte

Wálter Centeno explota y critica a Bryan Ruiz de manera impensada: esto fue todo lo que dijo

Wálter Centeno hizo fuertes señalamientos a Bryan Ruiz por una decisión que tomó en la Selección de Costa Rica

Wálter Centeno.
Wálter Centeno está muy molesto con Bryan Ruiz y dijo que le "resbala" cómo lo tome el técnico de la Selección de Costa Rica. Foto: Germán Méndez, prensa SC.
Fanny Tayver Marín