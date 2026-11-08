Wálter Centeno explota y critica a Bryan Ruiz de manera impensada: esto fue todo lo que dijo

Wálter Centeno está molesto con Bryan Ruiz y no dudó en cuestionar al director técnico de la Selección de Costa Rica por la convocatoria que presentó para los partidos amistosos contra Ecuador y Argentina.

En San Carlos existe incomodidad porque José David Vega fue incluido en la prelista de 40 jugadores, pero no entró en la la nómina final para la gira de la Tricolor.

Luego del empate entre San Carlos y Pérez Zeledón (1-1), a Wálter Centeno le mencionaron el nombre de Jason Vega y explotó.

Para arrancar, dijo que no se quería meter en la parte de dirección de la Selección de Costa Rica, “pero pasan cosas extrañas”.

“El entrenador (Ruiz) dijo en una conferencia que no le importaba la edad y está bien, si él quiere tener jugadores mayores, que los tenga. Si él quiere tener jugadores jóvenes que los tenga, si quiere tener a los amigos que los tenga, pero favores no”, afirmó Wálter Centeno.

A partir de ahí, fue muy claro en su disconformidad por la convocatoria de Bayron Mora a la Selección de Costa Rica, en vista de que el uruguayo Washington Ortega es el arquero titular de Alajuelense.

En este caso, Bryan Ruiz siguió la línea que traían Miguel Herrera y Fernando Batista, quienes antes de él, también convocaron a Bayron Mora a la Selección Mayor de Costa Rica.

“No podés poner al tercer portero, al banca de tu exequipo, no podés. Es que es banca, el único portero que puede estar en la banca y puede ser llamado a la Selección se llama Keylor Navas.

”Después de ahí, ninguno, pero no podés llamar a uno que es banca y dejas por fuera a Kevin Briceño. Yo no nunca me meto en eso, pero ya veo que hay favores y a mí me enseñaron en la Selección que cuando uno llega a la Selección se quita el escudo de su equipo y se pone el de la Tricolor”, alegó Wálter Centeno.

Según él, sus palabras son un llamado de atención para que no se hagan favores, porque si no, cree que todo se va a complicar.

“Esto no es de favores, porque si no, imagínese, metemos a nuestros hijos a jugar al fútbol cuando no son habilitados o no son buenos, esto hay que razonarlo bien y la Selección es de méritos”, citó.

La convocatoria de Bayron Mora a la Selección de Costa Rica tiene inconforme a Wálter Centeno. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Insistió en que Briceño debería estar en la Tricolor, que no tiene problema con la convocatoria de Abraham Madriz porque considera que “lo ha hecho perfecto”. Y a Patrick Sequeira también lo avala.

“Pero el segundo portero de Alajuela... Y el técnico acaba de salir de Alajuela, o sea, no, no me la como. Y sabés por qué, porque Vega lleva siete (partidos), Briceño ha atajado cualquier cantidad y está en la final (de la Copa Centroamericana). O sea, usemos la lógica, esto es de rendimiento, él dijo rendimiento, se le olvidó”, añadió.

Paté afirmó que hay que ser congruente con lo que dice y que en este caso, no lo es.

“Si quiere lo toma mal Bryan o no, me resbala, sepa, porque no me gusta que jueguen con un jugador. Y si quieren, no me llamen a ninguno, porque yo ya sé que ellos solo van a los equipos grandes”, comentó.

Wálter Centeno cuestionó que para qué ilusionan a un muchacho que ha venido trabajando bien, ya que hasta se tuvo que poner la vacuna contra la fiebre amarilla.

“Entonces mejor no haga una convocatoria de 40 ni de 50, llame a 23 jugadores y punto y no ilusione a nadie, pero no haga favores caballero, por favor. Esto no es de favores, no es un equipo, es la Selección Nacional y si quiere hacer favores, bueno, que los haga en otro lado, pero en la Selección no”, recalcó.

Finalmente, Wálter Centeno dijo que sus palabras no son propiamente porque José David Vega no entró en esa lista final para los primeros dos partidos que dirigirá Bryan Ruiz como técnico permanente de la Tricolor.

“Conste que lo hago por defender al fútbol de Costa Rica, no por defender a Vega, porque para mí Briceño hasta podría ser el número uno, porque se lo ha ganado y no es de mi equipo”, mencionó Wálter Centeno.