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Puro Deporte

Ecuador anticipa un duelo ‘intenso’ en amistoso frente a Costa Rica

Moisés Caicedo es una de las figuras que se integró a los entrenamientos de Ecuador, que enfrenta a Costa Rica esta Fecha FIFA

Moisés Caicedo es una de las grandes figuras de la Selección de Ecuador que enfrentará a Costa Rica; aquí en un partido de su equipo, el Chelsea, ante Sunderland por la Premier League.
Moisés Caicedo es una de las grandes figuras de la Selección de Ecuador que enfrentará a Costa Rica; aquí en un partido de su equipo, el Chelsea, ante Sunderland por la Premier League. MI NEWS
AFP