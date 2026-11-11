Ecuador anticipa un duelo ‘intenso’ en amistoso frente a Costa Rica

Quito, Ecuador. El partido que Ecuador jugará ante Costa Rica en Quito será “intenso”, estimó el martes el mediocampista Moisés Caicedo, que regresa a la selección ecuatoriana tras perderse por lesión el debut del técnico argentino Marcelo Gallardo.

Ecuador y Costa Rica se enfrentarán el viernes a partir de las 6 p. m. hora nuestra, en la altura de la capital ecuatoriana (2.850 metros), en una nueva ronda de fogueo de cara a la próxima eliminatoria sudamericana. El martes los ecuatorianos medirán fuerzas en la costera Guayaquil (suroeste) con Bolivia.

En los amistosos de setiembre y octubre, los ecuatorianos perdieron ante Corea del Sur y empataron con Japón y Panamá.

El partido del viernes tiene un sabor especial para los tricolores, que volverán a jugar después de nueve años en el estadio Olímpico Atahualpa, un escenario que fue clave en la primera clasificación del país a una Copa del Mundo.

“Va a ser un partido muy lindo, muy intenso. Ningún rival es fácil”, dijo Caicedo en declaraciones a la prensa antes de iniciar el entrenamiento en la Casa de la Selección, en las afueras de Quito.

Será un encuentro en “nuestra casa, con nuestra gente”, agregó el mediocampista del Chelsea inglés.

Gallardo recuperó para esta doble fecha a Caicedo y al defensa Piero Hincapié. Ambos se perdieron por lesiones el debut del entrenador argentino.

“Estaba un poco en duda de venir porque no estaba muy bien físicamente, pero lo que más quería es estar aquí con mi gente, estar juntos”, señaló Caicedo.

Ahora “estamos todos y vamos a tratar de aportar” al equipo, agregó.

Gonzalo Plata también se sumó al plantel, tras recuperarse de molestias físicas.

El debutante Martín Tello, mediocampista del ecuatoriano Macará, expresó su alegría y compromiso por el llamado de Gallardo.

“Lo tomo con mucha responsabilidad y (vengo a) aprender de los mejores”, dijo.

El mediocampista confesó que sintió “nerviosismo” al mezclarse con “grandes referentes del fútbol mundial”.