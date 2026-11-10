¿Bryan Ruiz tiene un club de amigos en la Selección? Esto respondió el DT de la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz tiene a Wílmer López y Christian Bolaños como sus asistentes en la Selección de Costa Rica. En enero se incorpora Wardy Alfaro y el lunes se dio a conocer que Bryan Oviedo se sumó como invitado.

El exfutbolista se incorporó a los trabajos de la Selección Nacional como “invitado especial” para observar de cerca las prácticas bajo el mando de Bryan Ruiz.

Ante este panorama, una de las preguntas que le hicieron a Bryan fue qué piensa de que se diga que tiene un club de amigos en la Tricolor.

“Son mi gente de confianza. Cuando empecé como entrenador, laboré en ligas menores de Alajuelense con Wardy. Empezamos juntos y sé lo que me puede dar; es una persona muy preparada. Wílmer también es mi persona de confianza, lo conozco, sé lo que me puede aportar, igual Bolaños (Christian)”, dijo Bryan.

Bryan preguntó a quién quieren que traiga y resaltó: “Debo trabajar con mi gente de confianza, no lo voy a hacer con desconocidos al lado”.

Bryan Ruiz dijo que Celso Borges es su amigo, pero si lo tiene en la Selección, es porque hace años es el mejor jugador de la Liga en su puesto. (JOHN DURAN/John Durán)

Ruiz agregó que no entiende que se cuestione que trabaje con personas que conoce y se refirió a Celso Borges y Keylor Navas, a quienes convoca a la Tricolor.

“Keylor y Celso son mis amigos de toda la vida, pero Celso no jugó de titular el partido pasado contra Nicaragua, perdón, y entró después en el otro porque Roan tuvo una situación y tuvo que entrar Celso, y lo hizo bien. O sea, mi amigo tiene que rendir dentro de la cancha. Yo no lo voy a llamar si no está en buen nivel en la Liga, y en este momento es el mejor jugador de la Liga en su posición”, resaltó Bryan, que preguntó quién puede dudar de la presencia de Keylor Navas en el equipo.

“Si alguien duda de eso, creo que no sabe mucho de fútbol. ¿Qué amigo está aquí porque no tiene mérito de estar aquí? Dígame uno y lo discutimos sin ningún problema. Entonces, no es una serie de amigos, es una serie de gente de confianza que necesito para que me ayude a volver a la Selección donde tiene que estar”, manifestó Ruiz.

Sobre la llegada de Bryan Oviedo, Ruiz explicó que no está trabajando con él.

“Hace rato él viene haciendo un tipo de pasantías o trabajando con las selecciones menores. Me dijo que si podía estar en los entrenamientos observando lo que hacíamos. Y yo le dije: ‘Claro que sí’. Él se está preparando, está estudiando, es un posible formador de jugadores o, inclusive, entrenador, si lo quiere. No hay ningún problema en que venga a ver”, dijo Bryan.

El timonel añadió que no le cierra las puertas a nadie que se esté preparando como entrenador.

“Si me escribe algún equipo, alguien que quiere venir a un entrenamiento, difícilmente yo diré que no. Se puede venir a ver los entrenamientos, yo no tengo nada que esconder. Entonces, en eso no hay ningún problema”, dijo Bryan Ruiz.