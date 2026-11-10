AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

¿Bryan Ruiz tiene un club de amigos en la Selección? Esto respondió el DT de la Selección de Costa Rica

El entrenador también defendió las convocatorias de Celso Borges y Keylor Navas

Bryan Ruiz, Keylor Navas y Celso Borges se tomaron esta fotografía cuando la Selección de Costa Rica clasificó al Mundial de Qatar 2022.
Bryan Ruiz dijo que trabaja con su gente de confianza. Aquí junto a Keylor Navas y Celso Borges, cuando la Selección de Costa Rica clasificó al Mundial de Qatar 2022. Instagram Celso Borges
Milton Montenegro