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Puro Deporte

Bryan Ruiz reconoce que no llama a Carlos Barahona hasta que ‘resuelva su situación’

El técnico aseguró tener al lateral en mente y explicó por qué se inclinó por Gerald Taylor

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
Bryan Ruiz en el Proyecto Gol antes del entrenamiento de la Selección de Costa Rica este martes en la mañana. JOHN DURAN
Milton Montenegro