Bryan Ruiz reconoce que no llama a Carlos Barahona hasta que ‘resuelva su situación’

Bryan Ruiz, técnico de la Selección de Costa Rica, hizo una revelación que involucra a los defensas Carlos Barahona, Gerald Taylor y Kenay Myrie.

Los tres son laterales derechos, pero en los dos partidos en los que Bryan dirigió a la Tricolor, el titular fue Yerlan Sosa.

Yerlan estaba convocado para los amistosos contra Ecuador y Argentina, pero se lesionó y no se incorporó al equipo. En su lugar, Bryan llamó a Gerald Taylor, quien competirá con Kenay por la titularidad.

En conferencia de prensa en el Proyecto Gol, Bryan Ruiz reconoció que tiene a Carlos Barahona en mente, pero no lo tomó en cuenta por un asunto extrafutbolístico.

“Se lesionó Yerlan y el convocado, si no hubiera estado en la situación en que está, es Carlos Barahona”, dijo Bryan, quien profundizó sobre la ausencia del lateral de Cartaginés.

“Lastimosamente, Carlos está involucrado en una situación que todavía no se ha definido completamente o todavía está en investigación y, hasta que no se solucione eso, yo prefiero que él se concentre en eso y resuelva la situación. Él era quien debería haber sido convocado, pero por esa situación es que no está”.

Barahona fue detenido por un presunto caso de cobros extorsivos, pero quedó en libertad con medidas cautelares -mientras el caso continúa en investigación- y no tiene impedimento para salir del país.

“Las medidas que se le impusieron fueron por el plazo de tres meses: firmar cada mes ante la Fiscalía de Cartago —se pidió que fuera en ese lugar— y no tener ningún tipo de contacto con la persona que lo denunció ni con sus familiares. Él recobra la libertad una vez que se haga el trámite correspondiente”, afirmó hace un mes Alberto García, abogado de Carlos Barahona.

El lateral brumoso no fue convocado a la Selección, y Bryan Ruiz explicó por qué llamó a Gerald Taylor en lugar del lesionado Yerlan Sosa.

“Sé que su rendimiento en Selección ha estado un poco bajo, pero también tenemos la confianza de que podemos hacerlo mejorar dentro de la idea que nosotros queremos. Es una oportunidad para Taylor, quien lo ha venido haciendo bien en Saprissa. Ha venido jugando y ojalá se acople a nuestra idea”, indicó Bryan.

Bryan Ruiz estuvo pendiente de todos los detalles durante el entrenamiento de la Selección Nacional. (JOHN DURAN/John Durán)

Otro que regresa a la Tricolor es Kenay, quien no tuvo oportunidad con Fernando Batista, anterior técnico de la escuadra patria.

“A Kenay quiero verlo. Es un jugador al que le hemos dado seguimiento con sus entrenamientos y lo que está haciendo afuera. Ha jugado poco, pero sabemos las condiciones físicas, principalmente, que tiene. Entonces vamos a verlo en estos entrenamientos y posiblemente en los partidos”, manifestó Bryan Ruiz.

La Selección sale el miércoles en dos grupos rumbo a Ecuador: el primero parte a las 10 a. m. y el segundo, al mediodía, con destino a Panamá y, de ahí, a Quito. El sábado, el grupo completo tomará un vuelo chárter desde Ecuador hacia Córdoba, Argentina, para el compromiso del próximo martes.

El primero de los amistosos será el viernes, a las 6 p. m., frente a Ecuador, rival al que Costa Rica solo le ha ganado una vez en los 12 enfrentamientos entre ambas selecciones a lo largo de la historia.