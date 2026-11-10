Bryan Ruiz le responde a Wálter el ‘Paté’ Centeno

Bryan Ruiz, técnico de la Selección de Costa Rica, habló en conferencia de prensa y le respondió a Wálter “Paté” Centeno.

Ruiz atendió a los medios antes de salir con el equipo rumbo a Ecuador, donde el próximo viernes enfrentará a la selección de ese país.

Centeno, entrenador de San Carlos, se molestó con Ruiz porque José David Vega fue incluido en la prelista de 40 jugadores, pero no entró en la nómina final para la gira de la Tricolor.

“El entrenador (Ruiz) dijo en una conferencia que no le importaba la edad y está bien. Si él quiere tener jugadores mayores, que los tenga. Si él quiere tener jugadores jóvenes, que los tenga; si quiere tener a los amigos, que los tenga, pero favores no”, afirmó Wálter Centeno.

Wálter estaba disconforme con la convocatoria de Byron Mora, quien no juega con Alajuelense.

Al inicio de la conferencia, a Bryan le pidieron que se refiriera a lo expresado por Centeno.

“Son opiniones de él, que yo las respeto. Creo que en cada convocatoria que yo dé, posiblemente todos los técnicos de primera división tengan desacuerdos en uno u otro jugador. Eso es inevitable”, dijo Bryan Ruiz.

El timonel añadió que para él es importante el mensaje que se transmite tanto a los medios como a los propios jugadores.

“Había dos formas de manejar esta situación: una, la que hicieron Paté y Carlos Acosta (gerente deportivo de San Carlos), y otra, me hubiera encantado que agarraran a José (Vega) y le dijeran: ‘José, qué gran oportunidad tenés. Se ve que te están viendo, se ve que te estás dando a conocer. Es tu primera temporada como titular en el equipo y has hecho méritos suficientes para tal vez estar entre los que viajan, pero bueno, tenés una oportunidad de ir tres días a la Selección, de demostrar que sos capaz, que sos vos el que tiene que estar ahí en lugar del otro portero. Seguí haciendo las cosas bien’. Me hubiera encantado eso, porque el mensaje era otro”, destacó Bryan.

Bryan Ruiz dirigió el entrenamiento de la Selección de Costa Rica, previo a los amistosos contra Ecuador y Argentina. (JOHN DURAN/John Durán)

Ruiz añadió que no tiene nada en contra de Centeno y recordó el gesto que Wálter tuvo con él al cederle la camiseta número 10 de la Selección.

“La primera vez que jugué con Wálter en la Selección, no saben las cosquillas y los nervios que tenía por estar a la par de él. Es un exjugador que admiro. Después de eso, él tuvo un gesto increíble conmigo, que fue cuando hubo su último partido contra Uruguay en la eliminación del 2010. Él le dijo al utilero: ‘La camisa 10 se la da a él’. O sea, me cedió la camisa 10 de cierta manera”, contó Ruiz.

Bryan resaltó que le tiene mucho respeto a Wálter y reconoció que ha seguido su trayectoria como técnico.

“Es un entrenador que tiene ideas muy buenas, muy positivas y, dentro de las dificultades que ha tenido en su carrera, ha sabido encontrar un balance. Eso habla de lo bueno que es para evaluar ese tipo de situaciones y aceptar tal vez errores que pudo haber estado cometiendo en su inicio como entrenador”, expresó Ruiz, quien espera encontrarse pronto con el “Paté”.

“Lo sigo muchísimo, tanto así que sé que juega tenis y, ahora que a mí me gusta el tenis, bueno, ojalá que algún día podamos tener un partido entre él y yo”, comentó Bryan Ruiz.