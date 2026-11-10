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Puro Deporte

Bryan Ruiz le responde a Wálter el ‘Paté’ Centeno

El técnico de San Carlos aseguró que Bryan estaba haciendo favores en la Selección

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
Bryan Ruiz atendió a la prensa antes de salir a Ecuador. Aquí, previo al entrenamiento de la Selección Nacional de este martes en el Proyceto Gol. JOHN DURAN
Milton Montenegro