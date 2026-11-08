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¿Dardo a Mariano Torres? Esto dijo Marco Vásquez sobre Alajuelense y la Copa Centroamericana

A Marco Vásquez le hicieron una pregunta sobre el primer lugar que recobró Liga Deportiva Alajuelense en el ranking de clubes de Concacaf y su respuesta fue muy peculiar

Alajuelense vs. PZ
Marco Vásquez emitió unas declaraciones que darán de qué hablar, antes del partido entre Alajuelense y Sporting. Rafael Pacheco Granados
Fanny Tayver Marín