¿Dardo a Mariano Torres? Esto dijo Marco Vásquez sobre Alajuelense y la Copa Centroamericana

Concacaf dio a conocer hace unos días que Liga Deportiva Alajuelense desplazó a Olimpia de Honduras y que de nuevo, el cuadro rojinegro se encuentra en el primer lugar del ranking de de Centroamérica.

Antes del partido entre Alajuelense y Sporting, el gerente general de los manudos, Marco Vásquez, atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión y una de las consultas fue sobre ese liderato de la Liga en el escalafón.

“Es el reflejo del trabajo, de la dedicación y de la importancia que le hemos puesto a los torneos en el exterior. Algunos por ahí le decían el torneo que no importa, vea usted lo que sí importan torneos de este nivel, que no solo le dan ingresos frescos a la Liga, sino también imagen y proyección de jugadores”, expresó Marco Vásquez en Monumental.

No mencionó ningún nombre en específico, pero no hay que tener dotes de adivino para saber que se refería a unas palabras polémicas del capitán de Saprissa, Mariano Torres, quien hace algún tiempo pareció minimizar la Copa Centroamericana, cuando la Liga empezó a ganarla.

El argentino había dicho que en el plano internacional, “el torneo que importa” era la Copa de Campeones de Concacaf y que no se debía que “engañar a la gente”, porque la Concachampions era la “Concacaf de verdad”.

Dichas palabras lo han perseguido y hasta lo molestan. Tiempo después, Mariano Torres volvió a referirse a eso tras una consulta en zona mixta y protagonizó un intercambio con un periodista. Ahí hizo una aclaración sobre la Copa Centroamericana: “Es un torneo importante, pero no el más importante”.

Y esta noche, Marco Vásquez hizo alusión a eso, recordando que Alajuelense es el tricampeón de Centroamericana y que en diciembre jugará la final de la competición internacional contra Cartaginés.

Detalló que cuando se juegan partidos de la Copa Centroamericana, el equipo aparece en televisión desde Canadá hasta Argentina y que para los rojinegros es importante que la marca de Liga Deportiva Alajuelense esté presente ahí.

“Algunos quisieron de alguna forma burlarse de torneos donde usted puede obtener no solo ingresos importantes, sino imagen para el club, para los jugadores, para el desarrollo que hemos tenido de un Centro de Alto Rendimiento que está dando resultados extraordinarios. Y vea, a veces suena como en broma, pero aquí estamos en la final del torneo que no importa”, apuntó Marco Vásquez.