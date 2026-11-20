El fin de semana estará cargado de atletismo, porque aparte de la Gran Maratón Costa Rica, el domingo 22 de noviembre también se correrá la Novex Run 2026.

La competencia arrancará a las 6 a. m., con salida y meta justo frente a las instalaciones de Novex en Curridabat.

Según Natalia Gutiérrez, gerente general de Ferreterías Novex, promover espacios que impulsen la salud, el deporte y la recreación familiar se vuelve parte fundamental del compromiso de su empresa con el bienestar de la comunidad.

“La Novex Run 2026 busca ser una fiesta deportiva donde personas de todas las edades encuentren la motivación para mantenerse activas, disfrutar del atletismo en un entorno seguro y celebrar el esfuerzo de cruzar la meta”, apuntó Natalia Gutiérrez.

Esta edición está diseñada para recibir a atletas experimentados, aficionados y familias completas que deseen compartir un espacio activo.

La prueba tendrá tres distancias con la intención de que muchas personas sean parte del evento: 5 kilómetros, 3 kilómetros y 1 kilómetro de caminata familiar.

Según el sitio abuenpaso.cr, ya se agotaron los cupos de inscripción y quienes se apuntaron recibirán un paquete completo para la carrera, que incluye camiseta oficial del evento y número de competidor.

Así como medalla de participación al cruzar la meta, póliza de seguro, hidratación durante el recorrido, fruta al finalizar, asistencia médica en carretera y sistema de cronometraje electrónico para el registro exacto de tiempos.