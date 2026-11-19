La organización de la Gran Maratón Costa Rica anunció los cierres y aperturas viales escalonadas en San José centro para el desarrollo de la competencia, la cual será el domingo 22 de noviembre, aunque los operativos se inician el sábado 21. El recorrido oficial incluye el sentido interno de la carretera de Circunvalación, calle ancha de Pavas, avenida de las Américas (La Sabana), Paseo Colón y Avenida Segunda.

Los bloqueos iniciarán a las 10 p. m. de la noche anterior a la carrera en Avenida de las Américas y Paseo Colón, donde el tránsito volverá a abrirse a las 11:30 a. m. del día del evento. En Avenida Segunda, el paso permanecerá cerrado desde las 3 a. m. hasta las 11 a. m..

En la carretera de Circunvalación, la carrera utilizará el sentido de La Uruca hacia San Pedro, sin pasar por las rotondas. Este tramo cerrará de 3 a. m. a 8:30 a. m., mientras el sentido contrario, de San Pedro hacia Pavas, funcionará de manera habitual.

La competencia contempla además cierres totales, parciales y pasos controlados en otros puntos de la capital, según el siguiente detalle:

Sector Hora de cierre Hora de apertura Condición especial Avenida de las Américas (La Sabana) 10:00 p. m. (noche anterior) 11:30 a. m. Cierre total Paseo Colón 10:00 p. m. (noche anterior) 11:30 a. m. Cierre total Bulevar de Rohrmoser 3:00 a. m. 6:00 a. m. Dos carriles cerrados (La Sabana hacia Pavas); paso controlado a residentes Circunvalación (La Uruca hacia San Pedro) 3:00 a. m. 8:30 a. m. Sin paso por rotondas; sentido contrario habilitado Calle 42 3:00 a. m. 11:30 a. m. Cierre parcial; dos carriles habilitados Avenida Segunda 3:00 a. m. 11:00 a. m. Cierre total Calle ancha de Pavas y calle 68 4:30 a. m. 9:30 a. m. Sentido Pavas hacia La Sabana; paso controlado a viviendas

Para el desplazamiento por el centro de San José, todas las calles paralelas al Paseo Colón permanecerán abiertas. La organización informó que coordina con la plataforma Waze internacional para orientar a atletas, acompañantes y conductores sobre las rutas alternas.

El cronograma oficial de la jornada establece el acto inaugural a las 4:20 a. m.. Las salidas escalonadas de todas las distancias ocurrirán entre las 5:00 a. m. y las 6:00 a. m.