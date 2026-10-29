¿Cuándo es la final de la Copa Centroamericana?

El Club Sport Cartaginés se convirtió en el primer clasificado a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf y este jueves 29 de octubre se sabrá el nombre del otro equipo que disputará el título, que puede ser Alajuelense o Motagua. La lucha por la corona de Centroamérica será en diciembre.
También se conocerá dónde se abrirá la serie y en cuál estadio será la coronación del monarca de Centroamérica.
Eso se define por tabla acumulada, tomando en cuenta fase de grupos, cuartos de final y semifinales.
Olimpia fue el equipo de mayor puntaje, con 19 unidades en ocho presentaciones, pero quedó eliminado a manos de Cartaginés.
A falta del partido decisivo entre Alajuelense y Motagua que será este jueves 29 de octubre desde las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, así se encuentran las cosas en la tabla acumulada, de cara a la final:
Cartaginés: 16 puntos en 8 partidos (+8)
Alajuelense: 14 puntos en 7 partidos (+6)
Motagua: 13 puntos en 7 partidos (+9)
El reglamento de la Copa Centroamericana estipula que para definir la localía en la final, los clubes en el más alto ranking en base al total de puntos acumulados en la competencia albergarán el partido de vuelta de la final.
Para determinar el ranking de los clubes se aplicará el siguiente procedimiento de desempate:
- Mayor cantidad de puntos conseguidos.
- Mejor diferencia de goles.
- Mayor cantidad de goles convertidos.
- Mayor cantidad de goles convertidos como visitante.
- Mayor cantidad de victorias.
- Mayor cantidad de victorias como visitante.
- La menor cantidad de puntos acumulados en base a la cantidad de tarjetas amarillas y tarjetas rojas según parámetros definidos.
¿Cuáles son los escenarios para la final de la Copa Centroamericana?
Cartaginés ya está clasificado y esta noche se repartirá el otro boleto, que lo ganará Alajuelense o Motagua. Así que lo que pase en el Estadio Alejandro Morera Soto es crucial.
- Si Alajuelense gana superará a los brumosos por un punto y cerrará la final en casa ante Cartaginés.
- Si Motagua gana cerrará la final en casa ante Cartaginés, pues quedarían empatados en puntos, pero el equipo hondureño tiene mejor diferencia de goles.
- Si el partido termina empatado en tiempo regular, independientemente de si Alajuelense o Motagua es finalista, Cartaginés cerrará en casa la disputa por el título.
¿Cuándo son los partidos de la final de la Copa Centroamericana?
Según el calendario que Concacaf dio a conocer el pasado 28 de julio, la final de la Copa Centroamericana tiene fechas exactas definidas.
El partido de ida será el 2 de diciembre; mientras que el campeón se coronará el 6 de diciembre. Y desde ya, usted puede hacer sus pronósticos.