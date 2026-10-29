¿Cuándo es la final de la Copa Centroamericana?

El Club Sport Cartaginés se convirtió en el primer clasificado a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf y este jueves 29 de octubre se sabrá el nombre del otro equipo que disputará el título, que puede ser Alajuelense o Motagua. La lucha por la corona de Centroamérica será en diciembre.

También se conocerá dónde se abrirá la serie y en cuál estadio será la coronación del monarca de Centroamérica.

Eso se define por tabla acumulada, tomando en cuenta fase de grupos, cuartos de final y semifinales.

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