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¿Cuándo es la final de la Copa Centroamericana?

Concacaf tiene definidas las fechas de la final de la Copa Centroamericana. Además, le contamos el panorama actual para ver quién cierra la serie como local

Se acerca la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Se acerca la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Prensa Cartaginés
Fanny Tayver Marín

El Club Sport Cartaginés se convirtió en el primer clasificado a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf y este jueves 29 de octubre se sabrá el nombre del otro equipo que disputará el título, que puede ser Alajuelense o Motagua. La lucha por la corona de Centroamérica será en diciembre.

También se conocerá dónde se abrirá la serie y en cuál estadio será la coronación del monarca de Centroamérica.

Eso se define por tabla acumulada, tomando en cuenta fase de grupos, cuartos de final y semifinales.