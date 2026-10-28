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Puro Deporte

Alajuelense toma decisión importante previo a sus partidos contra Motagua y Saprissa

Alajuelense se juega el pase a la final de la Copa Centroamericana en el Estadio Alejandro Morera Soto y tres días después afrontará el clásico en Tibás

En Liga Deportiva Alajuelense harán todo por llegar una vez más a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
El plantel de Liga Deportiva Alajuelense busca llegar una vez más a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Este fue el entrenamiento del martes. Fanny Tayver Marín
Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense afronta una agenda fuerte en lo que resta de esta semana, con dos partidos cruciales. Primero será este jueves a las 8 p. m. ante Motagua, en la definición de la semifinal de la Copa Centroamericana; mientras que el próximo domingo, el equipo de Óscar Ramírez visitará a Saprissa.

Es una semana dura, retadora y atractiva para una Liga que optó por concentrarse primero en el desafío de este jueves en la Catedral. Y luego pensará en ese clásico en el que quiere acercarse más al primer lugar, pues la diferencia entre morados y rojinegros se redujo a apenas dos puntos.

Pero en la Liga hoy se niegan a pensar en el clásico, pues primero está el reto internacional: Alajuelense es el vigente tricampeón de la Copa Centroamericana y aspira a llegar a una final más en el istmo.