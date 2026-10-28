Alajuelense toma decisión importante previo a sus partidos contra Motagua y Saprissa

Liga Deportiva Alajuelense afronta una agenda fuerte en lo que resta de esta semana, con dos partidos cruciales. Primero será este jueves a las 8 p. m. ante Motagua, en la definición de la semifinal de la Copa Centroamericana; mientras que el próximo domingo, el equipo de Óscar Ramírez visitará a Saprissa.

Es una semana dura, retadora y atractiva para una Liga que optó por concentrarse primero en el desafío de este jueves en la Catedral. Y luego pensará en ese clásico en el que quiere acercarse más al primer lugar, pues la diferencia entre morados y rojinegros se redujo a apenas dos puntos.

Pero en la Liga hoy se niegan a pensar en el clásico, pues primero está el reto internacional: Alajuelense es el vigente tricampeón de la Copa Centroamericana y aspira a llegar a una final más en el istmo.

La serie entre la Liga y Motagua se encuentra 0-0 y ese resultado deja todo en el aire. En Honduras, el equipo de Javier López no aprovechó su condición de local para tomar ventaja; mientras que Alajuelense tampoco consiguió un gol de visita que en esta competición puede ser un As bajo la manga.

Así que Óscar Ramírez y sus hombres tomaron una decisión importante y es concentrarse única y exclusivamente en este partido ante Motagua. Y luego de eso, se alistarán para el clásico nacional.

Alajuelense se entrenó en el CAR antes del partido decisivo contra Motagua, en la Copa Centroamericana. (Fanny Tayver Marín/La Nación)

“La planificación básicamente en estos días anteriores fue basándonos en lo de la Centroamericana, lo de Saprissa ya veremos cuando pase este partido”, manifestó Óscar Ramírez en rueda de prensa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

Sin embargo, destacó que sí es una semana fuerte e interesante por lo que se juega. El Macho dijo que todos en el equipo se encuentran con la ilusión de poderla hacer de buena manera.

“El equipo está bien, está con hambre, sabiendo que tenemos a un gran rival al frente como lo es Motagua, que también comparando un poco el año pasado con el equipo de ahora, pues Javier López ha hecho muy buen trabajo”, indicó.

Según él, esta continuidad que ha tenido su rival de turno con el técnico español hace que la serie sea un poco más difícil, pero reiteró que en Alajuelense tienen ese compromiso de poder lograrlo y decir presente en una nueva final de Centroamérica.

¿Y el clásico nacional?

Juan Pablo Añor fue el futbolista que acompañó al Macho en la rueda de prensa organizada por Concacaf y el mediocampista venelozano coincidió con lo dicho por su técnico.

“Si te soy honesto, no hemos hablado todavía del partido del domingo de Saprissa, honestamente. Yo creo que la importancia se la estamos dando al partido que nos toca ahora, más allá de que en el torneo local nos estamos jugando la vida y cada vez estamos más cerca de estar peleando por el liderato.

”Pero yo creo que lo más sensato es lo que estamos haciendo ahora, que es preparar muy bien el partido de este jueves, y luego de este encuentro, preparar el del domingo, que también va a ser un partido bastante complicado”, aseguró Juanpi Añor.

¿Qué puede pasar este jueves?

Alajuelense avanzará a la final de la Copa Centroamericana si le gana a Motagua por cualquier marcador.

El 0-0 es el único marcador con el que esta serie se extiende a tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario. Y si se llegara a ese alargue, ya el gol de visita no aplica.

Motagua eliminaría a la Liga con una victoria en la Catedral, o con un empate con anotaciones (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, para citar algunos ejemplos).

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