Alajuelense vs. Motagua: Hora y canal para ver el partido por el boleto a la final de la Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense ahora se concentra en su gran desafío del jueves 29 de octubre, cuando reciba al Motagua de Honduras en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Esta serie se encuentra 0-0 y Óscar Ramírez y sus hombres harán todo por sellar una vez más su pasaporte a la gran final de esta competición.

Alajuelense tiene el atestado de ser el tricampeón de Centroamérica y en su casa pretende sacar esta serie; mientras que Motagua no solo piensa en destronar a los rojinegros, sino en alcanzar ese codiciado título internacional.

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