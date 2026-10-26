Alajuelense vs. Motagua: Hora y canal para ver el partido por el boleto a la final de la Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense ahora se concentra en su gran desafío del jueves 29 de octubre, cuando reciba al Motagua de Honduras en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Esta serie se encuentra 0-0 y Óscar Ramírez y sus hombres harán todo por sellar una vez más su pasaporte a la gran final de esta competición.
Alajuelense tiene el atestado de ser el tricampeón de Centroamérica y en su casa pretende sacar esta serie; mientras que Motagua no solo piensa en destronar a los rojinegros, sino en alcanzar ese codiciado título internacional.
El partido entre Alajuelense y Motagua arrancará a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto y será transmitido por ESPN. También puede sintonizarlo en la aplicación Disney+.
¿Qué puede pasar el jueves en el Morera Soto? Alajuelense clasificará a la final si gana el partido por cualquier marcador.
Un empate 0-0 en tiempo regular es el único escenario en el que esta serie se extendería a tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario.
Pero un empate con goles por cualquier marcador (1-1, 2-2, 3-3, 4-4...) le daría la clasificación a Motagua.
Lo mismo pasaría si el equipo hondureño de Javier López derrota a Alajuelense en la Catedral.
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