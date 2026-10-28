Olimpia vs. Cartaginés: Hora y canal para ver hoy quién será finalista en la Copa Centroamericana (hay que desvelarse)

Cartaginés y Olimpiase enfrentan este miércoles 28 de octubre en el partido de vuelta de esta semifinal en la Copa Centroamericana de Concacaf. El equipo costarricense llega con ventaja de 1-0 a este duelo que se disputará en el Estadio José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, Honduras.
Todo juega y aunque parezca prehistórico, la afición de Olimpia le hizo una “maldad” a Cartaginés, al interrumpir sus horas de descanso.
Según reportaron los periodistas Rodolfo Méndez y Anthony Porras en Radio Columbia desde territorio catracho, a eso de las 2:45 a. m., en las afueras del hotel de concentración del conjunto brumoso se escuchó primero como si fuesen balazos; pero en realidad, eran juegos artificiales de todo tipo, haciendo un tremendo escándalo que despertaba a cualquiera.
Fueron tres minutos en los que detonaron de todo en cuanto a pirotecnia se refiere, con el propósito de que Amarini Villatoro y sus hombres se despertaran.
Mientras que Olimpia tuvo su banderazo con una multitud de aficionados y hasta altas horas de la noche estaban los jugadores y el técnico con sus seguidores, en tremendo fiestón.
Pero a la hora del pitazo todo eso queda de lado y lo que está en juego es el primer boleto a la final de la Copa Centroamericana.
¿Cartaginés u Olimpia? Un equipo avanzará esta noche a la lucha directa por el título; mientras que el otro equipo quedará en el camino.
Recuerde que habrá que desvelarse, porque este partido empezará a las 9 p. m., y no quiere decir que vaya a pasar, pero se debe contemplar la posibilidad de que este duelo se extienda a tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario.
¿Dónde puedo ver el partido entre Olimpia y Cartaginés?
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El partido entre Olimpia y Cartaginés se verá por la pantalla de ESPN, que se encuentra en prácticamente todas las cableras y en Disney+.
Si usted es amante de la radio, puede sintonizarlo en su emisora preferida, porque Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.
En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias y, una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.
El juego de probabilidades que presenta Concacaf
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Los escenarios que se pueden dar hoy entre Olimpia y Cartaginés
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- Cartaginés avanza con cualquier victoria.
- Cartaginés avanza con cualquier empate.
- Cartaginés avanza si Olimpia gana por diferencia de un gol si los brumosos también anotan. Es decir, 2-1, 3-2, 4-3... Eso porque si el global se empata, el equipo costarricense clasificaría por el gol de visita como criterio de desempate.
- Si Olimpia gana en tiempo regular por 1-0 es el único resultado con el que esta serie se iría a tiempos extra. Si se da esa prórroga, ya el gol de visita no aplica como criterio de desempate. Y si en tiempos extra no se resuelve, seguirían los penales.
- Olimpia avanza si le gana a Cartaginés por diferencia de dos goles.