Olimpia vs. Cartaginés: Hora y canal para ver hoy quién será finalista en la Copa Centroamericana (hay que desvelarse)

Cartaginés y Olimpia se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el partido de vuelta de esta semifinal en la Copa Centroamericana de Concacaf. El equipo costarricense llega con ventaja de 1-0 a este duelo que se disputará en el Estadio José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, Honduras.

Todo juega y aunque parezca prehistórico, la afición de Olimpia le hizo una “maldad” a Cartaginés, al interrumpir sus horas de descanso.

Según reportaron los periodistas Rodolfo Méndez y Anthony Porras en Radio Columbia desde territorio catracho, a eso de las 2:45 a. m., en las afueras del hotel de concentración del conjunto brumoso se escuchó primero como si fuesen balazos; pero en realidad, eran juegos artificiales de todo tipo, haciendo un tremendo escándalo que despertaba a cualquiera.

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