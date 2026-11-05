AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Cristiano Ronaldo, gran ídolo que se retira de la Selección de Portugal, en breve

Vea los impresionantes números y premios de Cristiano Ronaldo, que se despide de la Selección de Portugal

Este fue uno el último partido de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal, el pasado 24 de setiembre ante Gales por la Nations League de Europa.
Este fue uno el último partido de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal, el pasado 24 de setiembre ante Gales por la Nations League de Europa. ALEX JUAREZ
AFP

Cristiano Ronaldo, icono del fútbol mundial que anunció este jueves su retirada de la selección portuguesa:

Apellidos: Dos Santos Aveiro

Nombre: Cristiano Ronaldo