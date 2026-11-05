Cristiano Ronaldo, gran ídolo que se retira de la Selección de Portugal, en breve

Cristiano Ronaldo, icono del fútbol mundial que anunció este jueves su retirada de la selección portuguesa:

Apellidos: Dos Santos Aveiro

Nombre: Cristiano Ronaldo

Fecha de nacimiento: 5 febrero 1985

Lugar de nacimiento: Funchal, isla de Madeira (Portugal)

Nacionalidad: Portuguesa

Altura: 1,85 m

Peso: 85 kg

Edad: 41 años

Puesto: Delantero

Clubes: Sporting Lisboa (2002-2003), Manchester United (2003-2009), Real Madrid (2009-2018), Juventus (2018-2021), Manchester United (2021-2022), Al Nassr (desde 2022)

Partidos internacionales con Portugal: 234 (146 goles)

Cristiano Ronaldo, aquí ante Colombia con la Selección de Portugal en el pasado Mundial de Norteamérica 2026. (JOHN DURAN/John Durán)

Debut en la selección: 20 agosto 2003 contra Kazajistán (1-0)

Palmarés con Portugal

1 Eurocopa (2016)

2 Liga de Naciones de la UEFA (2019, 2025)

Palmarés en el fútbol de clubes

5 Champions (2008, 2014, 2016, 2017, 2018)

4 Mundial de Clubes (2008, 2014, 2016, 2017)

3 Supercopa de Europa (2014, 2016, 2017)

2 ligas italianas (2019, 2020)

2 ligas españolas (2012, 2017)

3 ligas inglesas (2007, 2008, 2009)

1 Copa de Inglaterra (2004)

2 Copas de la Liga inglesa (2006, 2009)

2 Copa del Rey en España (2011, 2014)

1 Copa de Italia (2021)

2 Community Shield (Inglaterra) (2007, 2008)

2 Supercopa de España (2012, 2017)

2 Supercopa de Italia (2018, 2020)

1 Supercopa de Portugal (2003)

1 Saudi Pro League (2026)

Distinciones individuales

5 Balones de Oro (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

3 Trofeos de Mejor Jugador FIFA (2008, 2016, 2017)

4 Botas de Oro de máximo goleador de las ligas europeas (2008, 2011, 2014, 2015)

7 veces máximo goleador de la Champions (2007-2008: 8 tantos; 2012-2013: 12 tantos; 2013-2014: 17 tantos; 2014-2015: 10 tantos; 2015-2016: 16 tantos; 2016-2017: 12 tantos; 2017-2018: 15 tantos)

Máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones 140 goles (sin contar las rondas preliminares)

Máximo goleador de la Premier League inglesa en una temporada (2007-2008, 31 tantos)

Tres veces máximo goleador de la Liga española (2010-2011: 41 tantos; 2013-2014: 31 tantos; 2014-2015: 48 tantos)

Máximo goleador de la Serie A italiana (2020-2021: 29 tantos)

Premio Puskas al mejor gol en 2009