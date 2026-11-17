Madrid, España. La justicia española condenó a once meses de prisión a un aficionado por insultos racistas al jugador francés del Real Madrid Kylian Mbappé, en el partido de LaLiga contra el Oviedo disputado en esa ciudad del norte de España el 24 de agosto de 2025.

El hincha “ha sido condenado por un delito de odio”, informó este martes el Real Madrid en un comunicado.

El aficionado del Oviedo fue condenado a once meses de prisión, que no tendrá que cumplir siempre que en dos años no se acerque a Mbappé ni acuda a estadios de fútbol con competiciones oficiales, precisó este martes la fiscalía de la región de Asturias.

La Audiencia Provincial de Asturias también lo sancionó con una multa de 1.440 euros (1.582 dólares).

La condena contempla una atenuante de embriaguez para el condenado, que aceptó la pena, según el ministerio fiscal.

En febrero pasado, la fiscalía había pedido para el condenado un año de prisión y casi 3.000 euros (3.300 dólares) de multa por proferir gritos y escenificar “gestos de menosprecio de carácter racista”.

“Estas manifestaciones de menosprecio consistieron en simular los gestos que hacen los primates y reproducir gritando los sonidos ‘uh, uh, uh’, onomatopeya que imita el sonido emitido por los monos”, precisó la fiscalía.

Se trató de la primera vez, desde su llegada a Madrid a mediados de 2024 que Mbappé fue víctima de un incidente de este tipo, que sufrió también en otras ocasiones su compañero brasileño Vinícius.

Los hechos ocurridos en el estadio Carlos Tartiere habían sido denunciados por LaLiga y el Real Madrid.

La condena se suma a otras similares dictadas por insultos a jugadores del Real Madrid en Valencia, Mallorca o Valladolid, recuerda el club merengue.

El pasado año, cinco aficionados del Real Valladolid que profirieron insultos racistas a Vinícius en un partido de 2022, fueron condenados por un tribunal por cometer un delito de odio en la primera resolución de este tipo en España en un estadio de fútbol.