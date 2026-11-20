Los castigos se pusieron a la orden del día antes del inicio de la final de la Copa Centroamericana entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartagines.

Primero trascendieron las bajas que tiene el vigente tricampeón de Centroamérica para el arranque del duelo por la corona regional, que en esta ocasión pone frente a frente a dos equipos costarricenses.

La Liga no contará con Washington Ortega, debido a la investigación que efectuó la Confederación luego de un altercado que se presentó una vez concluido el partido en el que el cuadro rojinegro le ganó y eliminó al Motagua de Honduras, en semifinales.

Por esa situación, al arquero charrúa de Alajuelense le impusieron un partido de suspensión; mientras que el portero de Motagua, Marlon Licona, recibió un castigo de tres juegos.

Además, en ese mismo encuentro, el atacante mexicano Ángel Zaldívar salió expulsado por acumulación de dos amarillas. Debido a eso, debe pugar un partido.

Pero no solo Alajuelense recibió un castigo de Concacaf, pues en Cartaginés, el defensor Diego Mesén fue amonestado en los dos partidos de la semifinal contra Olimpia de Honduras.

Debido a eso, el zaguero brumoso se perderá el primer partido de la final de la Copa Centroamericana ante la Liga.

Él fue con la Selección de Costa Rica a la gira por Suramérica, pero cuando ingresó de cambio tras la lesión de Alexis Gamboa en Ecuador, salió expulsado. Y por esa roja, la FIFA lo inhabilitó para que estuviera entre los elegibles para el partido contra Argentina.

¿Qué piensa Amarini Villatoro?

Amarini Villatoro atendió a los medios de comunicación este viernes, tres días antes del partido contra Alajuelense, correspondiente a la jornada 17 del Torneo de Apertura 2026.

Sin embargo, la mayoría de preguntas entrelazaban estos duelos que vienen entre rojinegros y brumosos, por campeonato nacional y la final de la Copa Centroamericana.

Entre la lista de consultas, salió a colación el tema del castigo que recibió Washington Ortega.

“Ellos tienen dos buenos arqueros, no creo que sea una baja determinante por lo mostrado. Entonces, si vamos a hablar de esa final, creo que nosotros también tenemos una baja importante como es la de Diego Mesén, que sí es una baja importante para nosotros por lo que ha venido haciendo”, apuntó Amarini Villatoro.

Además, el técnico de Cartaginés indicó que considera que los dos planteles tienen jugadores para poder sustituir a los que no estén.

Estos son los próximos juegos para Cartaginés y Alajuelense

Jornada 17: Alajuelense vs. Cartaginés, lunes 23 de noviembre, 8 p. m.

Jornada 18: San Carlos vs. Alajuelense, sábado 28 de noviembre, 7 p. m.

Jornada 18: Cartaginés vs. Pérez Zeledón, sábado 28 de noviembre, 7 p. m.

Final ida Copa Centroamericana: Cartaginés vs. Alajuelense, miércoles 2 de diciembre, 7 p. m.

Final de vuelta Copa Centroamericana: Alajuelense vs. Cartaginés, domingo 6 de diciembre, 6 p. m.