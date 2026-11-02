Comienza el juicio contra beisbolistas de Grandes Ligas por presunto amaño de lanzamientos

Nueva York, Estados Unidos. El juicio contra los pitchers de Grandes Ligas Emmanuel Clase y Luis Ortiz, acusados de aceptar sobornos de apostadores para manipular lanzamientos, comenzó este lunes en Nueva York con la selección del jurado.

Los dominicanos, lanzadores de los Guardianes de Cleveland, se declararon no culpables de los cargos de conspiración y se encuentran suspendidos sin sueldo mientras se define su situación judicial.

Los fiscales sostienen que Clase y Ortiz acordaron de antemano con sus co-conspiradores qué lanzamientos específicos harían y que los apostadores utilizaban esa información privilegiada para colocar apuestas fraudulentas con las que ganaron cientos de miles de dólares.

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