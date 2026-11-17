Toronto, Canadá. Canadá goleó 4-1 este lunes por la noche a Guatemala en Toronto y se clasificó por tercera vez para el Final Four de la Nations League de la Concacaf, que se jugará en marzo de 2027 en Los Ángeles.

Los goles para el equipo canadiense fueron obra de Jonathan David (39′, de penal), Tani Oluwaseyi (45+1′ y 62′) y Tajon Buchanan (53′) en el duelo disputado en el estadio BMO Field. Para Guatemala descontó Óscar Santis a los 34 minutos.

El equipo norteamericano ganó la llave con un marcador global de 7-3 (se impuso 3-2 en la ida) y avanzó al Final Four de este torneo regional, del que fue subcampeón en 2023.

El entrendador de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, reconoció la superioridad de Canada: “Nos superó en todo, fue muy superior y el marcador así lo refleja. Tenemos que mejorar en todo”.

El Final Four se disputará en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles, del 25 al 28 de marzo.

Además, Canadá logró la clasificación para la Copa Oro 2027 de la Concacaf.

Cuando Canadá era superior, la visita aprovechó una descolgada y marcó la apertura al 34′ por medio del delantero Santis.

Los chapines se pusieron al frente, pero la alegría duró poco, pues el árbitro mexicano César Ramos marcó un penal a los 39 minutos a favor de Canadá que capitalizó el atacante David, derribado cuando se encaminaba a rematar en el área guatemalteca.

A partir de ahí, los locales tomaron control hasta completar la paliza.

Canadá no contó este lunes con su director técnico, Jesse Marsch, expulsado en el partido de ida el viernes en Ciudad de Guatemala.

Tampoco pudo alinear a su estrella, Alphonso Davies, del gigante alemán Bayern Múnich, quien salió lesionado a los cinco minutos de iniciado el cotejo de ida.

La escuadra canadiense se unió en el Final Four a Panamá, que el domingo se convirtió en el primer clasificado tras dejar por el camino a Curazao.

Los otros invitados a las semifinales saldrán de las llaves México-Jamaica, donde los caribeños aventajan (3-2) y Estados Unidos-Haití. Los estadounidenses lideran la serie al golear 6-0 a los haitianos en la ida.