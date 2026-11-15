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Puro Deporte

Jamaica sorprende a México en la ida por la Nations League de Concacaf

La Selección de México sigue sin ganar con Rafa Márquez y queda cuesta arriba en su serie por la Nations League ante Jamaica

Rafael Márquez sigue sin obtener la victoria como entrenador de la Selección de México y esta vez perdió por la Nations League ante Jamaica.
Rafael Márquez sigue sin obtener la victoria como entrenador de la Selección de México y esta vez perdió por la Nations League ante Jamaica. HARRY HOW
AFP