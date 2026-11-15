Jamaica sorprende a México en la ida por la Nations League de Concacaf

Kingston, Jamaica. La Selección de Jamaica venció el sábado por la noche 3-2 a México, que acumuló su quinto partido sin ganar con el entrenador Rafael Márquez, en el partido de ida de cuartos de final de la Nations League de Concacaf.

La escuadra caribeña ganó en el Estadio Nacional de Kingston con goles de Jesús Gallardo, en propia puerta al minuto 27, Renaldo Cephas al 46′, y Richard King, al 63′. El once azteca descontó con anotaciones de Gilberto Mora al 71′ y Julián Quiñones diez minutos después.

El Tri tuvo dos claras oportunidades durante la primera mitad, pero Santiago Giménez y Quiñones desperdiciaron remates frontales ante el portero Jahmali Waite.

Los Reggae Boyz se pusieron en ventaja con el autogol concedido por Gallardo tras un tiro de esquina.

Al arranque del segundo tiempo, Jamaica paseó la pelota sobre el área mexicana y Cephas definió el 2-0 con un disparo cruzado.

King sentenció el 3-0 con un penal.

México reaccionó y suavizó la derrota: Mora anotó el 3-1 con un disparo desde los linderos del área y Quiñones firmó el 3-2 de penal.

El partido de vuelta de esta llave se jugará el martes en el estadio BBVA, en Monterrey. Por el criterio de desempate de gol de visita, a México le bastaría ganar 1-0 para avanzar al Final Four de de esta Liga de Naciones, aunque los jamaiquinos llevan la ventaja en caso de cualquier empate.