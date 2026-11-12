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Puro Deporte

Bryan Ruiz revela el plan que tiene la Selección de Costa Rica para enfrentar a Ecuador: esto hará en Quito

Bryan Ruiz explicó lo que tiene en mente para el partido entre Ecuador y la Selección de Costa Rica

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
Carlos Mora se perfila como uno de los hombres llamados a generar desequilibrio y ataque en el partido entre Ecuador y la Selección de Costa Rica. Aquí en el Proyecto Gol antes de viajar. JOHN DURAN
Fanny Tayver Marín