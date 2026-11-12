Bryan Ruiz revela el plan que tiene la Selección de Costa Rica para enfrentar a Ecuador: esto hará en Quito

¿Cuál va a ser el plan de partido? Esa fue la primera pregunta que recibió Bryan Ruiz antes del juego de este viernes 13 de noviembre contra Ecuador, pactado para las 6 p. m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Olímpico Atahualpa.

A la hora de responder la consulta, lo primero que dijo el director técnico de la Selección de Costa Rica es que la Mayor enfrentará a un rival que tiene jugadores en las mejores ligas del mundo y que están acostumbrados a partidos alta intensidad, lo cual le agrada.

“Con respecto al juego, son diferentes características las que presenta la Selección de Ecuador con la de Argentina. Estamos centrados en Ecuador, que es nuestro primer paso en esta gira”, mencionó Bryan Ruiz.

Indicó que este cuadro de Marcelo Gallardo es una Selección que tiene jugadores muy corpulentos, que en la velocidad principalmente por los costados tienen mucha verticalidad y lo intentan bastante.

Bryan añadió que en el medio del campo, Ecuador tiene buena asociación y que ahora gana a un jugador que es muy importante: Moisés Caicedo, a quien catalogó como una pieza fundamental en esta nueva era.

Considera que para la Sele habrá dificultad de jugar en la altura y de visita, contra un rival con la obligación de ganar en casa; máxime que Ecuador tiene nueve años de no encarar ningún partido en el Estadio Olímpico Atahualpa.

“Son muchos factores a favor de ellos, por así decirlo y en contra de Costa Rica, pero nosotros entendemos lo que venimos a jugar, sabemos que es importante la idea de juego para los muchachos, para que vayan entendiendo lo que tenemos que hacer y este partido de alta exigencia va a ser al límite para que entiendan el nivel al que estamos jugando.

”Nuestro plan de partido de cierta manera es ciertos posicionamientos en ofensiva que hemos venido trabajando y defensivamente que tengamos un bloque bastante cerrado, con líneas bastante cortas, que es lo principal que hemos venido hablando con ellos en estos entrenamientos”, afirmó Bryan Ruiz.

Mientras que a la hora de hablar del sistema con el que saldrá el equipo, el técnico de la Tricolor explicó que el sistema cambia mucho con la dinámica del juego, pues se arman diferentes estructuras.

“Yo no me baso tanto en la estructura inicial, sino en las estructuras que vayamos formando según los momentos del juego. Habrá momentos en los que vamos a intentar presionar, no muchos, porque en la altura también cuesta en la parte física, tomar ese aire para que nos dé la fuerza para poder presionar”, citó.

Bryan Ruiz está convencido de que el partido contra Ecuador será de mucho provecho para la Selección de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

Bryan Ruiz: ‘La tienen bastante clara’

Bryan detalló que, la idea es tratar de ser muy inteligentes en eso y adelantó que sí tendrán momentos en los que pretende presionar, pero a la vez, vaticinó que mucho va a ser de bloque, ya sea bloque medio, o bloque bajo en algún momento.

“Nos enfrentamos contra una Selección de mucha calidad, que posiblemente en algunos momentos nos va a tocar estar en bloque bajo, pero cada uno sabiendo lo que tiene que hacer”.

Añadió que independientemente del bloque en el que estén, la forma en la que van a defender ya la entrenaron.

“Creo que los muchachos la tienen bastante clara y con la pelota intentar atacarlos, ya sea con ataques rápidos o en algún momento con la tenencia de la pelota.

”Según lo que se presente en el partido, ya he hablado con los muchachos lo que vamos a hacer según situaciones que vamos a tener”, mencionó Bryan Ruiz, a pocas horas de que dirija su tercer partido al frente de la Tricolor, el primero ya como técnico permanente de la Selección Nacional.