Ya no se puede echar el casete atrás, pero Bryan Ruiz reconoce que se equivocó. El técnico de la Selección de Costa Rica volvió al país con un discurso diferente y tiene un pensamiento muy distinto a aquella reacción espontánea cuando le pusieron sobre el tapete la posibilidad de foguearse contra la Selección de Argentina.

Su primera reacción fue dar el “sí”, porque quién no va a querer medirse contra la Albiceleste. Él lo pensó como una gran oportunidad, pero en el momento, no dimensionó los riesgos reales ni las consecuencias.

Posiblemente, lo prudente era elegir otro tipo de rival, incluso con características más parecidas a alguna selección del Caribe, que se sabía que es lo que se enfrentará en marzo en el repechaje por la clasificación a la Copa Oro y que ya está definido que ese pulso de ida y vuelta será ante Puerto Rico.

Cuando la Selección de Costa Rica regresó de Suramérica tras las derrotas contra Ecuador (2-0) y Argentina (7-0), Bryan Ruiz fue quien atendió durante unos minutos a los medios de comunicación, en las afueras del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Después de analizarlo en frío, lo primero que dijo Bryan Ruiz fue que definitivamente enfrentaron a una selección que es superior a la Sele y que eso queda como de experiencia.

“Sé que me voy a equivocar, creo que la equivocación más grande de entrada fue aceptar el amistoso contra Argentina sabiendo que es una selección que tiene ocho años de proceso, que es subcampeona del mundo.

”Que pudo haber sido bicampeona del mundo en este Mundial y una Selección como la de nosotros que está empezando, con una semana de trabajo, yo creo que por ahí empieza un error y eso hay que reconocerlo”, afirmó Bryan Ruiz en Repretel.

Bryan Ruiz dijo que el próximo partido de la Selección de Costa Rica será propiamente en marzo, en el repechaje contra Puerto Rico. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Añadió que del plantamiento, posiblemente pudieron hacerse cosas buenas, pero reiteró que dentro de lo que ellos pensaron como cuerpo técnico, también tuvimos que ir poniendo curitas en algunas posiciones por muchas circunstancias que se dieron.

“Queda de aprendizaje”, citó, para agregar que es claro que ese grosero marcador de 7-0 “es inaceptable” y que lo reconoce, aunque también sabe que puede pasar.

Incluso, puso de ejemplo que Países Bajos le metió 7-0 a Grecia y que cinco días después, Alemania goleó 5-0 a Países Bajos.

“Son circunstancias que pueden pasar, nosotros tenemos que aprender también de lo que pasó ahora, saber a los rivales a los que nos enfrentamos y ya enfocados totalmente en lo que es el partido contra Puerto Rico”, apuntó.

Cambio de discurso

Al escuchar a Bryan, es imposible no pensar en un cambio de discurso, recordando que en su presentación oficial como técnico permanente de la Selección de Costa Rica dijo totamente otra cosa.

Ese día, manifestó que él como futbolista siempre quiso jugar contra las mejores selecciones del mundo.

“Se presentó esta posibilidad de jugar contra estas dos selecciones y bienvenidos sean. Estamos en un proceso en el que el jugador tiene que entender lo que es estar en selección y qué mejor forma de entenderlo que jugar en el más alto nivel. Jugamos contra dos de las mejores selecciones de Sudamérica, una de las regiones más difíciles para clasificar a un mundial, diría yo, contra la excampeona del mundo que quedó segundo en el último Mundial. O sea, es una oportunidad muy grande para los muchachos”, afirmó Bryan Ruiz el 27 de octubre.

Eso da para pensar que la inexperiencia o las ansias lo llevaron a tomar una decisión precipitada al aceptar ese partido ante la Scaloneta que ahora reconoce que fue una equivación.

“Posiblemente sí tuvimos que analizar un poco más esas circunstancias. Obviamente cuando se presentan posibilidades de jugar contra esas selecciones uno tiene toda las ganas de enfrentar a estas selecciones.

”Pero es muy diferente cuando usted tiene tiempo de trabajo, está más preparado, que empezando un proceso. En eso sí lo reconozco definitivamente, pero ahora a sacar lo positivo de esas cosas”, aseguró Bryan Ruiz.

El defensor de Argentina Alexis Mac Allister celebra con sus compañeros, en medio del desconcierto de los jugadores de Costa Rica en el amistoso disputado en Córdoba. (DIEGO LIMA/AFP)

La realidad

Lo cierto es que el propio entrenador de la Sele cayó en cuenta de la realidad y del error hasta que pasó ese partido que fue penoso en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, recordando que un día antes, él mismo decía que había que ser valientes.

“Al final de cuentas lo dijimos, que queríamos ver a los muchachos al máximo nivel, enfrentando jugadores al máximo nivel. Lo hicimos y yo creo que ellos vinieron sorprendidos de lo que es el máximo nivel, porque muchos hasta ahora están enfrentando este tipo de partidos”, aseguró.

En esa atención a medios, le consultaron que cuándo regresa a Europa para seguir con su licencia UEFA y dijo que se va el 12 de diciembre.

También le preguntaron a Bryan Ruiz si pedirá algún amistoso en enero y su respuesta fue directa: “No, volvemos a jugar hasta marzo”.