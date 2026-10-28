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Puro Deporte

Las mejores frases de Bryan Ruiz en su presentación como DT de la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz habló con honestidad, sin alzar la voz pero con mensajes muy fuertes en su presentación con la Selección de Costa Rica

Presentación oficial de Bryan Ruiz como director técnico de la Selección Nacional de Acosta Rica (FCF) por parte del presidente Osael Maroto en las instalaciones del Banco Popular/ Foto John Durán
Bryan Ruiz junto a Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, en la presentación del nuevo seleccionador patrio en la sede del Banco Popular en San José centro. JOHN DURAN
Esteban Valverde

Bryan Ruiz dejó varios mensajes contundentes durante su presentación como entrenador de la Selección de Costa Rica.

El excapitán de la Tricolor, quien disputó los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, habló de distintos temas y, con un discurso directo y transparente, dejó claras sus ideas para liderar el proceso hacia el Mundial de 2030.

Estas son algunas de sus declaraciones más destacadas.