Las mejores frases de Bryan Ruiz en su presentación como DT de la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz dejó varios mensajes contundentes durante su presentación como entrenador de la Selección de Costa Rica.

El excapitán de la Tricolor, quien disputó los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, habló de distintos temas y, con un discurso directo y transparente, dejó claras sus ideas para liderar el proceso hacia el Mundial de 2030.

Estas son algunas de sus declaraciones más destacadas.

La prelista de la Selección

“Ya pasamos la lista de 43 jugadores preconvocados. En una minirreunión vimos posibilidades. Ya tendremos 23 jugadores para la gira. No hay ningún puesto que me genere dolor de cabeza”.

Bryan Ruiz no escondió su alegría al ser el nuevo seleccionador de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Por qué no eligió a su hermano Yendrick Ruiz como asistente?

“Sí, eso fue un dolor de cabeza para mí y mis allegados. Yo lo quería. ¿Quién más va a querer uno que su propio hermano? Pero era más importante tomar una decisión para la Selección. Él está empezando, lo está haciendo bien, lleva buenos cursos. Creo que en algún momento trabajaremos juntos, pero siento que necesita más recorrido en estos momentos”.

Su mayor logro como seleccionador

“Mi mayor triunfo es clasificar a la Selección al Mundial y poder ser entrenador en un Mundial”.

La influencia de su esposa, Carolina Jaikel, en su decisión

“Mi prioridad es mi familia y mi esposa, sobre todo. Inclusive, por eso fue que rechacé en algún momento ser entrenador de la Liga”.

“Cuando hablé con Osael, le dije que estaba para dos partidos, pero la respuesta de él fue: ‘Luego de estos dos partidos vemos’. Y yo le dije: ‘No, no, vemos nada; solo dos partidos’.

”Luego fui hablando con mi esposa, sacamos los dos partidos y, cuando todo pasó, me dijo: ‘Yo analicé todo, no choca con las fechas que tenemos que viajar. Gracias a Dios, en este momento estoy libre de tumor, estoy controlada’. Entonces me dijo: ‘Es tu sueño y estás preparado’”.

“La decisión es porque en la Selección se trabaja diferente; aquí es diferente la forma de trabajar y eso nos abrió la posibilidad. Ella me animó. En el contrato hay una cláusula que, si sucede algo, yo me puedo retirar, pero confiamos en Dios en que no será así”.

“Estamos felices y concentrados al 100% en lo de ella y la Selección”.

Los resultados y las exigencias para el entrenador

“Nosotros, como entrenadores, dependemos de los resultados. Si yo no consigo objetivos, pues tendré que salir; eso es sencillo”.

“Si la Selección no clasifica a la Copa Oro, ya ahí hay una deuda grande”.

“Si no le gano a Ecuador y Argentina, no pasa nada, pero vamos a hacer todo lo posible por ganar”.

“Al Mundial hay que ir. Si no, no veo la posibilidad de que un entrenador continúe, a menos que una evaluación demuestre lo contrario. Los entrenadores tenemos objetivos claros que cumplir”.

El mensaje de Bryan Ruiz a los jóvenes

“Viví momentos duros, pero vi lo de Harry Kane, lo duro que vivió al inicio de su carrera, lo que se le tachaba de no ganar nada, pero ahora gana el Balón de Oro. En el fútbol hay momentos duros, pero hay que seguir; vale la pena.

”Hay que ver el beneficio de la Selección. Los que pongan a la Selección por delante es lo ideal, porque eso dará beneficio a todos”.

Su respaldo a Patrick Sequeira

“Patrick Sequeira venía sin jugar, pero hablé con él y le dije lo que él daba. Mientras siga rindiendo al máximo, estará conmigo; si no está en buen nivel, pues perderá el puesto”.

No habrá microciclos

“¿Qué selección en el mundo trabaja con microciclos? El jugador tiene que acostumbrarse a aplicar lo más rápido posible. Conmigo no hay microciclos”.

El honor de jugar con la Selección

“Estar en una Selección es el honor más grande. El que viene aquí se lo gana, no por dos o tres partidos buenos”.

El caso de Yerlan Sosa

“Yerlan Sosa posiblemente estuviera sin jugar, pero vean: ya es una realidad. Lo seguimos trabajando y quiero más de eso”.

¿Cuándo anunciará las convocatorias?

“Las convocatorias vamos a anunciarlas jueves o viernes, porque el jugador tiene que acostumbrarse a dar el mejor esfuerzo siempre. Yo el lunes puedo decirle al jugador: ‘¿Qué pasó ayer?’. No es el que yo convoqué”.

Su experiencia como entrenador

“Esta oportunidad difícilmente se presente para otro entrenador que no ha dirigido más que en liga menor. A mí se me da por los más de 100 partidos en la Selección, pero, si yo no me sintiera preparado, yo mismo digo que no”.

Los amistosos contra Ecuador y Argentina

“¡Juepucha! Yo siempre quise jugar contra los mejores del mundo y bienvenido sea jugar ante estas selecciones. Jugamos ante dos de las mejores de Sudamérica”.

El compromiso que exige a los seleccionados

“El que venga a la Selección tiene que poner al equipo como prioridad. El que venga con otras prioridades no estará; el que está tiene que demostrar su compromiso. Solos nos metimos en esta situación, por lo que tenemos que salir de esto”.