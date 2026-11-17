La Selección de Costa Rica juega este martes 17 de noviembre de visita contra la Selección de Argentina, a partir de las 5 p. m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba y Bryan Ruiz es claro: “Debemos ser valientes”.

Después de un partido en el que la Sele vivió una cadena de infortunios en Quito y terminó perdiendo por 2-0 contra Ecuador, el equipo patrio tendrá este martes otro partido amistoso de primer nivel contra la subcampeona del mundo.

“Está claro que vinimos aquí a disputar dos fogueos de alto nivel. Queremos ver jugadores y es una oportunidad para todos los muchachos. Las oportunidades muchas veces se presentan de la manera menos esperada y hay que estar preparados.

”Difícilmente se cambiará mucho. Sí haremos algunos cambios, pero la idea es no echarnos atrás porque sería jugar en contra de nosotros. Vamos a hacer un bloque defensivo no tan bajo. Ya trabajamos lo que queremos hacer y cómo vamos a defender y atacar. Debemos ser valientes ante estos rivales”, expresó Bryan Ruiz en la conferencia previa al juego entre Argentina y Costa Rica.

Aunque la Albiceleste no atraviesa su mejor momento y viene de perder contra Uruguay, es claro que se trata de un equipo de alto nivel mundial, con futbolistas que juegan con intensidad máxima.

“Si el mediocampo funciona, lo demás funcionará bastante bien. El juego de Argentina es importante por esa zona. Para mí, es la mejor del mundo; es una de las más completas a nivel mundial. Pero queremos cerrar el medio campo. Tendremos algunos ajustes, pero queremos ser un equipo valiente. Argentina tuvo un 72% de posesión contra Uruguay, más de 700 pases. Fue un partidazo de Argentina; al final no ganó por circunstancias”, apuntó Bryan Ruiz.

Lionel Scaloni y Bryan Ruiz sostendrán un pulso desde el banquillo en el partido de este martes 17 de noviembre entre Argentina y la Selección de Costa Rica. (AFA y Lilly Arce/Diseño LN)

¿Cómo puedo ver el partido Argentina vs. Costa Rica? Copiado!

El partido entre la Selección de Argentina y la Selección de Costa Rica podrá verse en televisión abierta, ya que Repretel y Teletica adquirieron los derechos de transmisión.

Así que usted elige dónde quiere ver el encuentro entre la Albiceleste y la Sele, si sintoniza la transmisión de canal 6 o la de canal 7. Y dispone de la alternativa de la aplicación TDMAX.

Pero también habrá transmisión internacional, porque en Argentina, el partido se televisará tanto por TyC Sports como por Telefe.

Los amantes de la radio pueden elegir su emisora preferida para transmisiones deportivas, pues el partido entre Argentina y Costa Rica se escuchará en Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM).

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el partido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Kenyel Michel es uno de los jugadores de la Selección de Costa Rica que pueden ver acción este martes en el amistoso contra Argentina. (Prensa FCRF/Cortesía)

Los hombres de Bryan Ruiz en la Selección de Costa Rica Copiado!

Para este compromiso, el entrenador costarricense cuenta con una nómina que combina futbolistas experimentados y jóvenes que buscan consolidarse en la Selección Mayor.

Porteros: Abraham Madriz (Saprissa), Bayron Mora (Alajuelense) y Patrick Sequeira (Casa Pia, Portugal).

Defensas: Aarón Salazar (Alajuelense), Diego Mesén (Cartaginés, no puede jugar por sanción), Francisco Calvo (Nacional de Uruguay), John Paul Ruiz (Alajuelense), Joseph Mora (Saprissa), Juan Pablo Vargas (Puebla), Kenay Myrie (Copenhague, Dinamarca) y Gerald Taylor (Saprissa).

Volantes: Andrey Soto (Saprissa), Celso Borges (Alajuelense), Douglas López (Cartaginés), Gabriel Leiva (Sporting), Gian Mauro Morera (Cartaginés) y Roan Wilson (Alajuelense).

Delanteros: Carlos Mora (Craiova, Rumanía), Josimar Alcócer (Sparta Praga, República Checa), Josimar Méndez (Sporting), Kenyel Michel (Alajuelense) y Manfred Ugalde (Spartak de Moscú).

El castigo a Diego Mesén en la Selección de Costa Rica Copiado!

La FIFA confirmó que Diego Mesén está inhabilitado para el partido entre Argentina y Costa Rica, luego de la expulsión que sufrió el viernes pasado frente a Ecuador.

El artículo 66, inciso 5, del Código Disciplinario de la FIFA establece que las personas que reciben una tarjeta roja directa deben cumplir automáticamente un partido de suspensión en la siguiente fecha.

Asimismo, el artículo 69, inciso 2, apartado h), dispone que las sanciones impuestas durante un partido amistoso deben cumplirse en el siguiente encuentro amistoso.

El historial entre Argentina y Costa Rica Copiado!

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) hizo un recuento de los siete partidos que se han disputado a lo largo de la historia entre la Selección de Argentina y la Selección de Costa Rica.

El balance dicta cinco victorias para la Albiceleste y dos empates. El primer cruce fue en los Juegos Panamericanos de 1956 y el antecedente más reciente se dio en 2024. Este es el recuento:

Partido 1: Campeonato Panamericano de Fútbol 1956 | 06/03/1956 | Argentina 4 - Costa Rica 3.

Partido 2: Campeonato Panamericano de Fútbol 1960 | 08/03/1960 | Costa Rica 0 - Argentina 0.

Partido 3: Campeonato Panamericano de Fútbol 1960 | 15/03/1960 | Costa Rica 0 - Argentina 2.

Partido 4: Amistoso | 26/01/2010 | Argentina 3 - Costa Rica 2.

Partido 5: Amistoso | 29/03/2011 | Costa Rica 0 - Argentina 0.

Partido 6: Copa América 2011 | 11/07/2011 | Argentina 3 - Costa Rica 0.

Partido 7: Amistoso | 26/03/2024 | Argentina 3 - Costa Rica 1.

Enzo Fernández es uno de los jugadores de la Selección de Argentina que están disponibles para el amistoso de este martes contra la Selección de Costa Rica. (AFA/Cortesía)

Cinco frases de Lionel Scaloni antes del partido Argentina vs. Costa Rica Copiado!

1. “Sabemos que la gente siempre va a estar, sea el proceso que sea. Cuando los necesitemos van a estar”.

2. “Cada vez que tengamos que jugar con esta camiseta, sea amistoso o partido por los puntos, hay que dar el 100%. Todo compromiso nos sirve”.

3. “El rival (Costa Rica) de mañana (este martes) es importante y juega bien”.

4. “Sabemos muy bien que, más allá de los rivales, también tenemos que trabajar en nosotros; entonces se trata de seguir haciendo nuestro camino y poder desplegar nuestro fútbol”.

5. “Con respecto al partido con Uruguay, mantengo lo del otro día, que se hizo un buen partido en líneas generales, porque tuvimos muchas opciones. Luego nos hicieron los dos goles muy rápido y el partido se desvirtuó, pero valoramos la actitud. El resultado no nos gusta, pero el rendimiento estuvo bien”.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez atajará ante Costa Rica Copiado!

Lionel Scaloni confirmó el regreso de Emiliano Martínez al arco, después de perderse el encuentro ante Uruguay por una fractura de mandíbula.

“Dibu va a atajar. A lo mejor estaba en condiciones para el otro partido, pero era un riesgo. Confiamos en Gero (Rulli) y optamos por cuidarlo. Tres días más era prudente, así que va a jugar”, aseguró. Además, anticipó que habrá modificaciones en el equipo: “Vamos a hacer cuatro o cinco cambios”.